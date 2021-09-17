AB InBev Efes Украина отмечает Всемирную неделю ответственного употребления пива

AB InBev Efes Украина принимает активное участие в формировании культуры ответственного употребления алкогольных напитков и популяризации здорового образа жизни. Теперь компания действует масштабнее и превращает Всемирный день ответственного употребления пива в неделю, которая длится с 13 по 17 сентября. Пивоваренная компания поставила цель снизить случаи злоупотребления алкоголем на глобальном уровне на 10% до 2025 года.

"Развивая культуру ответственного употребления, мы выделили для себя три приоритетных направления. Это — борьба с употреблением алкоголя несовершеннолетними — противодействие продажи алкоголя до 18 лет и разрушению мифа, что алкоголь способствует развитию авторитета подростка или помогает решить проблемы. Второй — уменьшение количества случаев управления авто в нетрезвом состоянии в рамках национальной программы "Выпил? За руль не садись!". И расширение ассортимента слабоалкогольных и безалкогольных альтернатив в портфеле компании" — рассказывает и.о. генерального директора AB InBev Efes Украина Денис Хренов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В 2021 году AB InBev Efes Украина вместе с партнерами инициировали социальный проект "Скажи нет" с целью предупреждения безответственной продажи и употребления алкоголя несовершеннолетними. Компании привлекли к акции лидеров мнений, звезд украинского шоубиза — Сергея Бабкина, Дмитрия Борисова, Александра Пикалова, — и их детей, чтобы обсудить, почему алкоголь до 18 лет — это не хорошая идея, а безответственный риск.

AB InBev Efes Украина с партнерами по отрасли поднимают актуальный вопрос в рамках Всемирной недели ответственного употребления — популяризировать ценность семейного общения, доверительных отношений с ребенком, на фоне которых у подростка формируется ответственность в отношении к алкоголю. Именно поэтому Анатолий Анатолич обратился к лидерам мнений, звезд украинского шоубиза, чтобы поговорить о детях, секретах, победах и поражениях, а также особом вайбе, который способствует взаимопониманию.

О собственном опыте общения гостей проекта со своими детьми на тему ответственного употребления алкоголя смотрите в интервью на YouTube-канале "ЗЕ ИНТЕРВЬЮЕР".

Начала неделю ответственного употребления AB InBev Efes Украина с того, что приняла участие в экстремальном событии этой осени — Legion Run. Команда сотрудников и партнеров компании — BeerRunners с неподдельной жаждой победы испытала свои возможности и показала командный дух. Каждый участник забега Legion Run на финише мог утолить свою жажду приятным вкусом безалкогольного пива "Черниговское" Белое 0 Alco" и сделать фото на оригинальной фотозоне от бренда.

Также компания объединилась вместе с SOCAR в рамках социальной инициативы "Выпил? За руль не садись!", Чтобы предупредить о рисках употребления алкоголя за рулем. В рамках кооперации мы разместили информационные видео на АЗС Socar, которые будут напоминать об ответственном употреблении алкоголя. Видео можно будет увидеть на экранах АЗС в течение следующих двух месяцев.

Кроме того, для противодействия продажи алкоголя несовершеннолетним AB InBev Efes Украина размещает 45 билбордов в Киеве, Чернигове, Харькове и Николаеве. Цель этих офлайн размещений — привлечь внимание к общественной проблеме продажи и употребления алкоголя до 18 лет, и напомнить, что продавая алкоголь необходимо всегда проверять возраст покупателя.

Компания также подготовила и провела внутренние активности для сотрудников. В частности был организован вебинар о безалкогольном пиве, его истории и способах производства. Также была предоставлена информация о сочетании безалкогольного пива и блюд. Эксклюзивной активностью стало приглашение внешнего эксперта — бармена известного заведения, который показал как на основе безалкогольного пива сделать вкусные коктейли.

СПРАВКА

AB InBev Efes Украина — один из лидеров украинского пивоваренного рынка, который является совместным предприятием крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev и региональной пивоваренной компании по производству напитков с ведущими позициями Anadolu Efes.

AB InBev Efes Украина имеет три пивоварни в Чернигове, Харькове и Николаеве.

Портфель пивных брендов состоит из ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, Velkopopovický Kozel, "Старый Мельник из Бочки", Miller, Tripel Karmeliet, Kwak, Boddingtons Pub Ale, "Черниговское", "Рогань", "Янтарь", кваса "Село и люди", сидра "Де Сад".