Аграрии призвали Зеленского отсрочить введение рынка земли до 2021 года

Украинские аграрии считают, что нужно не ограничивать экспорт сельхозпродукции, а наоборот — принять меры для увеличения объемов экспортируемых товаров, а также отсрочить введение рынка земли в Украине как минимум до начала 2021 года.

Об этом говорится в открытом обращении "Всеукраинской аграрной рады" (ВАР) к президенту Владимиру Зеленскому.

В частности, в ВАР отмечают, что сегодня малые и средние аграрные предприятия стоят перед одним из самых серьезных вызовов за последние десятилетия.

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"Оборотные деньги аграриев обесцениваются из-за девальвации гривни, товарные запасы — из-за падения товарных рынков с/х продукции, банки усиливают кредитную политику, ожидая роста числа дефолтов. Все это ставит под угрозу срыва успешное проведение посевной кампании в Украине", — заявили аграрии.

Именно поэтому, убеждены они, правительство должно дать четкий сигнал агропроизводителям, что будут приняты все возможные меры по поддержке аграрного сектора.

"Правительство должно обеспечить бесперебойные отгрузки через порты, а также способность Аграрного фонда и финансовых интервенций для выкупа с внутреннего рынка избыточной агропродукции, а также стимулирование экспорта путем предоставления экспортных кредитов. Заявленное же ограничение экспорта с/х продукции может привести только к расцвету коррупции, падению закупочных цен, ограблению аграриев и обогащению дельцов, которые допущены к распределению квот. Именно с этим столкнулись аграрии, когда в 2010 году режим Януковича ввел экспортные квоты", — говорится в обращении.

Как отмечается, в силу обстоятельств, которые сложились, когда Украина и мир стоят на пороге экономического кризиса, очевидно, что вопрос внедрения рынка земли требует более детального рассмотрения. Совершенно очевидно, что у малых и средних аграриев доступ к кредитным деньгам будет резко ограничен, а стоимость самих кредитных ресурсов возрастет.

"Именно поэтому мы призываем правительство выступить с инициативой перенести сроки введения рынка земли как минимум на начало 2021 года, то есть, на тот момент, когда правительство сможет в полной мере оценить масштаб и последствия экономического кризиса и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 для экономики, финансовой сферы и бюджета страны", — отмечается в обращении ВАР к президенту.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина откроет рынок земли ради сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

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Напомним, в ноябре 2019 года Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. Во втором чтении документ начали рассматривать 6 февраля 2020 года.

При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение во втором чтении "земельного" законопроекта займет примерно два-три месяца, а финальное голосование может состояться в апреле.