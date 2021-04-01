Алена Андроникова, Group СЕО Moneyveo: "Мы продолжим наращивать международную экспансию"

Каким направлениям деятельности компания уделяла особое внимание в 2020 году?

Прошлый год изменил сценарий развития экономики в целом и финтеха в частности. Но, несмотря на вызовы, мы все время искали лучшие решения для клиентов.

Так, мы продолжали делать акцент на безопасности. В 2020 году Moneyveo — единственная компания в своем сегменте, которая получила сертификат, подтверждающий самый высокий уровень безопасности платежных карт — PCI DSS Service Provider Level 1.

С 1 января 2021-го мы успешно запустили новые методы удаленной идентификации. Для этого потребовались дополнительные инвестиции и синергия проектных команд из различных подразделений компании. Но такое нововведение делает пользование сервисом еще более удобным для клиентов.

Мы адаптировали нашу скоринговую модель (алгоритмы оценки платежеспособности заемщика. — Ред.) под новые условия, улучшили динамику возврата кредитов и уменьшили долю проблемной задолженности.

В 2020 году стали больше вкладывать в проекты корпоративной социальной ответственности. Уверены, что в такое сложное время бизнес должен делать все возможное для того, чтобы страна быстрее преодолела кризис.

Как именно вы развиваете продукты компании?

Мы успешно развиваем стратегию маркетплейса. Сейчас Moneyveo предлагает в Украине четыре кредитных продукта — Comfort, Smart, Veomini, Mobihelp ­­— и еще 50 продуктовых фич. Кроме того, в 2020 году компания запустила сервис во Вьетнаме. Там мы предлагаем крат­косрочные кредиты PDL (от англ. payday loans).

В 2020 году Moneyveo — единственная компания в своем сегменте, которая получила сертификат, подтверждающий самый высокий уровень безопасности платежных карт

Все наши продукты отличаются высокой технологичностью. Например, у Veomini по сравнению со стандартным кредитом компании вместо 75 полей для заполнения присутствует всего 15, причем часть из них с автозаполнением. Это стало возможным благодаря внедрению технологии на основе AI. Она позволяет осуществлять скоринг потенциальных клиентов с использованием данных из открытых и авторизованных источников. Софт создан в нашем R&D-центре, который появился в 2020 году. Также AI задействован в сервисе по работе с фотографиями пользователей. Благодаря ему осуществляется поиск по лицу в базе клиентов и фродеров, а также верификация клиентов. Все эти решения позволяют Moneyveo уверенно чувствовать себя в финтех-сегменте.

Расскажите о трансформациях, которые произошли в Moneyveo за последнее время.

Некоторое время назад мы создали корпоративную экосистему применения талантов сотрудников и внедрили комплексную программу EVP (employee value proposition). В ней шесть классических пунктов: система мотивации и вознаграждения, карьерное развитие, компенсационный пакет, участие в социальных инициа­тивах, корпоративная жизнь. Недавно мы доукомплектовали его такими "плюшками", как компенсация 50% расходов на няню для наших молодых мам.

Я твердо убеждена: если не развиваются сотрудники ­— не развивается и сама компания. И для меня как для руководителя одним из наиболее значимых моментов в 2020 году стала системная передача своих знаний сотрудникам. Мы разработали программу Executive Leadership. Она реализована в рамках нашей внутренней академии бизнес-образования Education Lab.

Также я внедрила в компании авторскую модель управления, которая базируется на трех элементах: кураторство, матричное управление и product-ориентированные команды. Вместе с переходом на lean-менеджмент это значительно повысило эффективность работы как компании, так и каждого сотрудника.

В каких направлениях КСО вы сегодня работаете?

За последние годы уровень социальной ответственности компании Moneyveo существенно вырос. Сегодня мы работаем в трех направлениях: образовательные проекты (например, сотрудничество с НУ "Киево-Могилянская академия", Министерством цифровой трансформации Украины, Киевской школой экономики и пр.), финансовая помощь (закупка медоборудования во время пандемии, поддержка украинских военных, онкобольных детей и пр.) и внутренние КСО-программы.

Какие планы компании на текущий год?

Мы продолжим наращивать международную экспансию и в этом году планируем представить продукты Moneyveo как минимум еще в одной стране.

В Украине в 2021 году запустим новые продукты, которые будут способствовать финансовой инклюзии. Я уверена, что на нашем рынке есть огромные перспективы для дальнейшего роста финтех-индустрии.