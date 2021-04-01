ТОП100 1 час назад

Алена Андроникова, Group СЕО Moneyveo: "Мы продолжим наращивать международную экспансию"

Group CEO Moneyveo Алена Андроникова о ключевых аспектах стратегии финтех-компании — маркетплейсе кредитных продуктов и расширении географии присутствия

Алена Андроникова, Group CEO Moneyveo Алена Андроникова, Group CEO Moneyveo
Алена Андроникова, Group CEO Moneyveo

Каким направлениям деятельности компания уделяла особое внимание в 2020 году? 

Прошлый год изменил сценарий развития экономики в целом и финтеха в частности. Но, несмотря на вызовы, мы все время искали лучшие решения для клиентов. 

Кратко и по делу в Telegram

Так, мы продолжали делать акцент на безопасности. В 2020 году Moneyveo — единственная компания в своем сегменте, которая получила сертификат, подтверждающий самый высокий уровень безопасности платежных карт — PCI DSS Service Provider Level 1. 

С 1 января 2021-го мы успешно запустили новые методы удаленной идентификации. Для этого потребовались дополнительные инвестиции и синергия проектных команд из различных подразделений компании. Но такое нововведение делает пользование сервисом еще более удобным для клиентов. 

Мы адаптировали нашу скоринговую модель (алгоритмы оценки платежеспособности заемщика. — Ред.) под новые условия, улучшили динамику возврата кредитов и уменьшили долю проблемной задолженности. 

В 2020 году стали больше вкладывать в проекты корпоративной социальной ответственности. Уверены, что в такое сложное время бизнес должен делать все возможное для того, чтобы страна быстрее преодолела кризис. 

Как именно вы развиваете продукты компании? 

Мы успешно развиваем стратегию маркетплейса. Сейчас Moneyveo предлагает в Украине четыре кредитных продукта — ComfortSmartVeominiMobihelp ­­— и еще 50 продуктовых фич. Кроме того, в 2020 году компания запустила сервис во Вьетнаме. Там мы предлагаем крат­косрочные кредиты PDL (от англ. payday loans). 

В 2020 году Moneyveo — единственная компания в своем сегменте, которая получила сертификат, подтверждающий самый высокий уровень безопасности платежных карт

Все наши продукты отличаются высокой технологичностью. Например, у Veomini по сравнению со стандартным кредитом компании вместо 75 полей для заполнения присутствует всего 15, причем часть из них с автозаполнением. Это стало возможным благодаря внедрению технологии на основе AI. Она позволяет осуществлять скоринг потенциальных клиентов с использованием данных из открытых и авторизованных источников. Софт создан в нашем R&D-центре, который появился в 2020 году. Также AI задействован в сервисе по работе с фотографиями пользователей. Благодаря ему осуществляется поиск по лицу в базе клиентов и фродеров, а также верификация клиентов. Все эти решения позволяют Moneyveo уверенно чувствовать себя в финтех-сегменте. 

Расскажите о трансформациях, которые произошли в Moneyveo за последнее время.  

Некоторое время назад мы создали корпоративную экосистему применения талантов сотрудников и внедрили комплексную программу EVP (employee value proposition). В ней шесть классических пунктов: система мотивации и вознаграждения, карьерное развитие, компенсационный пакет, участие в социальных инициа­тивах, корпоративная жизнь.  Недавно мы доукомплектовали его такими "плюшками", как компенсация 50% расходов на няню для наших молодых мам. 

Я твердо убеждена: если не развиваются сотрудники ­— не развивается и сама компания. И для меня как для руководителя одним из наиболее значимых моментов в 2020 году стала системная передача своих знаний сотрудникам. Мы разработали программу Executive Leadership. Она реализована в рамках нашей внутренней академии бизнес-образования Education Lab. 

Также я внедрила в компании авторскую модель управления, которая базируется на трех элементах: кураторство, матричное управление и product-ориентированные команды. Вместе с переходом на lean-менеджмент это значительно повысило эффективность работы как компании, так и каждого сотрудника. 

В каких направлениях КСО вы сегодня работаете? 

За последние годы уровень социальной ответственности компании Moneyveo существенно вырос. Сегодня мы работаем в трех направлениях: образовательные проекты (например, сотрудничество с НУ "Киево-Могилянская академия", Министерством цифровой трансформации Украины, Киевской школой экономики и пр.), финансовая помощь (закупка медоборудования во время пандемии, поддержка украинских военных, онкобольных детей и пр.) и внутренние КСО-программы. 

Какие планы компании на текущий год? 

Мы продолжим наращивать международную экспансию и в этом году планируем представить продукты Moneyveo как минимум еще в одной стране. 

В Украине в 2021 году запустим новые продукты, которые будут способствовать финансовой инклюзии. Я уверена, что на нашем рынке есть огромные перспективы для дальнейшего роста финтех-индустрии. 

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Профи профита: 25 лидеров финансовых рынков по версии "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"
Профи профита: 25 лидеров финансовых рынков по версии "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"
Лариса Бондарева, Credit Agricole: "Малые агрокомпании станут привлекательнее для банков"
Лариса Бондарева, Credit Agricole: "Малые агрокомпании станут привлекательнее для банков"
Валентина Дячук, CFO "ТЕДИС Украина": "Финдиректор — это коммуникатор и бизнес-партнер"
Валентина Дячук, CFO "ТЕДИС Украина": "Финдиректор — это коммуникатор и бизнес-партнер"
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Киев не будет с апреля повышать разрешенную скорость до 80 км/ч на ряде улиц

  3. Зеленский хотел нас купить, но мы отказались и победили — интервью с "Дизель Студио"

  4. РФ отказалась прекращать огонь на Донбассе с 1 апреля — Кравчук

  5. СБУ пресекла нелегальный экспорт карпатской ели на миллионы гривен

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...