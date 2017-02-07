AliExpress ужесточил условия доставки для украинских покупателей

07 февраля 2017, 20:25
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Украинцы больше не смогу совершить покупку на AliExpress без трек-номера

AliExpress ужесточил условия доставки для украинских покупателей | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Интернет-магазин AliExpress вводит с 7 февраля новые правила доставки товара в Украину и Беларусь.

Начиная с этой даты будет невозможно заказать товар в интернет-магазине без трек-номера, независимо от его стоимости. Эта мера принята для защиты интересов продавцов, поскольку участились случаи, когда недобросовестные покупатели жалуясь, что посылка не пришла в срок, не оплачивали товар. В результате продавец оставался и без товара, и без денег.

Сейчас дешевые товары часто доставляются с AliExpress без использования трек-номера, что делало доставку дешевле, так как в стоимость товара не была заложена услуга трекинга. С 7 февраля от этой практики в отношении Украины и Беларуси решено отказаться. А вот граждане РФ смогут получать посылки без трек-номера, правда, сумма заказа не должна при этом превышать $2.

Добавим, что в начале 2017 года подобные изменения правил доставки коснулись покупателей из Бразилии и Испании.

По материалам: Ukrainian retail association
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Теги: ритейл , интернет , логистика , e-commerce

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AliExpress ужесточил условия доставки для украинских покупателей | Потребрынки | Дело
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