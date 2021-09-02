Бизнес 20 минут назад

"АЛЛО Гроші 2.0": лояльность на максималках

Маркетплейс обещает двойную выгоду от каждой покупки

"АЛЛО Гроші 2.0": лояльность на максималках "АЛЛО Гроші 2.0": лояльность на максималках
PR-материал

Маркетплейс и мультиканальный ритейлер АЛЛО анонсирует запуск обновленной программы лояльности. 

Спойлер: с текущего момента АЛЛО Грошима можно оплачивать до 100% стоимости товара. Но и это далеко не всё. 

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Что нового

  • 1% от каждой покупки — базовый и очень приятный кешбэк: при покупке любого товара в магазине АЛЛО, на платформе allo.ua или в приложении 1%автоматически начисляется на счёт "АЛЛО Гроші".
  • 1 монета АЛЛО Грошей приравнивается к 1 гривне.
  • 50 грн АЛЛО Грошима — за регистрацию.
  • 200 грн АЛЛО Грошима — именинникам.
  • 20 грн АЛЛО Грошима — за видеообзор или анпакинг. За текстовый отзыв — 11 грн. 
  • Суперкешбэк — повышенный кешбэк на некоторые категории товаров. Бывает космическим, появляется спонтанно, исчезает быстро. Чтобы его поймать, лучше подписываться на рассылки и следить за новостями АЛЛО на телеграм-канале и в социальных сетях.

"На данный момент программу лояльности, которую мы создали в АЛЛО, можно считать лучшей на рынке. По сути, их даже две: вдобавок к нашей собственной "АЛЛО Гроші", с действительно крутым кешбэком, дополнительно мы используем коалиционную программу лояльности. Таким образом, наши клиенты получают двойную выгоду от каждой покупки", — говорит маркетинг-директор АЛЛО Артур Матковский. 

Подробнее о программе лояльности "АЛЛО Гроші 2.0" читайте на сайте allo.ua в разделе https://allo.ua/ru/loyalty-program/ и бегите тестировать её на себе.

СПРАВКА

 АЛЛО — это крупнейший ритейлер смартфонов и гаджетов, современной техники и товаров для дома и отдыха — от косметики и инструментов до одежды и мебели, – маркетплейс национального масштаба с доставкой заказов на почту, домой и в магазины в 140 городах Украины.

аllo.ua — тицяй що хочеш!

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