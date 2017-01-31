Американцы дали 30 млн грн на гранты для агропроизводителей

31 января 2017, 19:37
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Проект USAID в 2017 году планирует реализовать 25 грантов для аграриев

Американцы дали 30 млн грн на гранты для агропроизводителей | АПК | Дело Увеличить картинку

Проект USAID "Поддержка аграрного и сельского развития" ("Агросильрозвиток") планирует предоставить украинским аграриям 25 грантов в 2017 году.

"Ожидается, что сумма каждого грантового соглашения будет колебаться в пределах от 650 тыс. грн до 3 млн грн, но конечная сумма будет зависеть от грантовой деятельности и окончательных переговоров и может выходить за пределы этого диапазона. На все гранты примерно пустят 30 млн грн",— говорится в сообщении проекта на странице в Facebook.

Что касается компаний, которые могут претендовать на гранты, то это должны быть малые и средние предприятия: производители сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы и их объединениям, малые и средние предприятия в сфере агропромышленного сектора (переработка, логистика, сбыт и т.д.), отраслевые сельскохозяйственные ассоциации.

Компании, которых заинтересовали гранты, должны создать и презентовать концепцию проекта на увеличение добавленной стоимости в плодоовощном и мясомолочном секторах, внедрение новых технологий переработки и ослеурожайной обработки продукции, внедрение международных стандартов качества и безопасности сельхозпродукции, расширение рынков ее сбыта.

Концепцию необходимо подать на рассмотрение до 20 февраля 2017 года.

Более детально о грантах Проект USAID можно прочесть здесь.

По материалам: "Дело"
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Теги: апк , сельхозпроизводитель , сша , инвестиции , деньги

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Американцы дали 30 млн грн на гранты для агропроизводителей | АПК | Дело
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