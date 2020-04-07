АМКУ не может снизить цены на продукты — юрист

Оперативно снизить цены на продукты питания может лишь Кабинет Министров, установив ограничения торгово-закупочных надбавок на отдельные виды пищевой продукции. Антимонопольный комитет, начав расследование, сможет повлиять на цены лишь косвенно и не сразу.

Такое мнение, по существенному подорожанию товаров в столичных супермаркетах, выразил юрист ADER HABER Артем Виценко.

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По его словам, размер торгово-закупочных надбавок и является той самой сверхприбылью, которую получают сегодня продавцы, а государственное регулирование цен быстро решит проблему их роста и защитит права граждан.

"Тот факт, что Антимонопольный комитет Украины открыл дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов, никак не повлияет ни на снижение цен, ни на недобросовестных продавцов", — пояснил Артем Виценко.

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Эксперт отметил, что АМКУ не выполняет роль ценового регулятора, в нашей стране этой функцией занимается Минэкономразвития. Комитет рассматривает тот или иной случай повышения цен только с точки зрения нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

"Цена на товар между поставщиками и торговыми сетями согласовываются на длительный срок и не могут увеличиваться. Следовательно, завышенные цены, в условиях введения карантина, согласованы предпринимателями с обеих сторон. А такие действия — незаконны", — отметил Артем Виценко.

Напомним, что с начала карантина в супермаркетах значительно выросли цены на продукты, в отдельных случаях на 50-60%, а некоторые овощи прибавили в цене даже вдвое. Это при том, что, по последним данным Госкомстата, цены в феврале упали, и эта тенденция к снижению инфляции продолжалась последний год.

По данным АМКУ, к началу апреля, после роста со стартом карантина, цены на продукты в торговых сетях стабилизировались.