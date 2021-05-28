Anheuser-Busch наградили за инициативы по устойчивому развитию CDP Europe Awards 2021

За проактивную позицию в глобальной инициативе по улучшению экологической ситуации в мире компания Anheuser-Busch получила награду в области устойчивого развития CDP Europe Awards 2021.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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CDP (Carbon Disclosure Project) — это международная некоммерческая организация, которая запустила глобальную платформу раскрытия информации об уровне экологической осведомленности отдельных предприятий, городов и регионов, а также об их влиянии на окружающую среду. Таким образом, организация побуждает их изменить свой подход и построить устойчивую экономику, которая будет оказывать долгосрочное положительное влияние на экологическую ситуацию на планете. Мировая экономика рассматривает CDP как золотой стандарт экологической отчетности.

Ежегодно CDP проводит исследования и создает рейтинг компаний, которые стремятся приобщиться к решению глобальных экологических проблем. Каждое предприятие оценивается по шкале от D до A, в соответствии с принятыми мерами для предотвращения вырубки лесов, сохранения водных ресурсов и улучшения климатической ситуации в мире.

По результатам отчета этого года, компания Anheuser-Busch получила самые высокие оценки А в двух категориях за свою активную деятельность, направленную на преодоление экологического кризиса. Anheuser-Busch вошла в рейтинг экологических компаний-лидеров, которые устанавливают амбициозные цели и стремятся к более устойчивому будущему.

В Украине компания АВ InBev Efes также реализует свою миссию социально ответственного бизнеса и находит локальные решения глобальных экологических проблем. На текущий момент AB InBev Efes Украина имеет 4 экологические цели, в рамках которых ведет деятельность: эффективное сельское хозяйство, экологическая упаковка, противодействие изменению климата и бережное отношение к водным ресурсам.

Все заводы компании оцениваются специальной программой оптимизации VPO, с помощью которой компания смогла встроить экологические стимулы в производственный процесс. Таким образом, каждое предприятие анализируется на эффективность с учетом соблюдения всех нормативных требований и экологических целей.

AB InBev Efes также начала активно реализовывать проект "зеленой" энергетики в Украине, для которого наладила сотрудничество с локальными производителями и государственными органами. Как результат — в 2021 году было закуплено 385 МВт "зеленой" электроэнергии, которой достаточно для варки 17% общего годового объема пива BUD в Украине. Это только первая ступенька на пути реализации глобальной цели компании — покрытие 100% производства возобновляемой энергетикой до 2025 года.

Сокращение отходов и повторное использование являются приоритетными направлениями для компании. В 2020 году AB InBev Efes завершила переход всех ПЭТ-линий на новую легкую преформу, что позволило сократить количество пластика более чем на 160 т в год.

Напомним, что с недавнего времени AB InBev добавила еще одну опцию утилизации отходов ячменя, поддержав открытие компании EverGrain. В рамках этого партнерства отходы ячменя перерабатываются в экологически чистый растительный протеин.

СПРАВКА

AB InBev Efes Украина ― один из лидеров украинского пивоваренного рынка, который является совместным предприятием крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev и региональной пивоваренной компании по производству напитков с ведущими позициями Anadolu Efes.

У компании три пивоварни в Украине: в Чернигове, Харькове и Николаеве.

Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, Velkopopovický Kozel, "Старий Мельник із Діжки", Miller, Tripel Karmeliet, Kwak, Cubanisto, Boddingtons Pub Ale; локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтарь"; кваса "Село і люди", сидра "Де Сад".