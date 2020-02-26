Аномально теплая зима в Украине "заморозила" продажи одежды и обуви

В результате аномально теплой зимы в Украине продажи fashion-ритейлеров значительно ниже запланированных. Об этом сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины.

"Продажи упали. Например зимних курток мы продали в штуках на 6% меньше, чем прошлой зимой, а женских — на четверть", — рассказывает Игорь Забулонский, генеральный директор компании KarKat Fashion (магазины Springfiled, Women"secret и Pedro del Hierro).

Маркетолог Colin"s Украина Елена Белоусова говорит, что в их сети по сравнению с предыдущей зимой продажи также снизились в натуральном выражении, а в деньгах — остались примерно на том же уровне либо немного выросли.

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Подтверждают эту тенденцию и в девелоперской компании Arricano, которая управляет рядом торговых центров в Киеве и регионах Украины. По словам директора департамента торговых площадей Arricano Натальи Денысив, теплая зима и изменения потребительских fashion-симпатий прямо пропорционально влияют на товарообороты магазинов.

В консалтинговой компании UTG добавляют, что снижение продаж fashion-ритейлеров было обусловлено не только аномально теплыми осенью и зимой, которые привели к сокращению сезона продаж зимней одежды и обуви, но и уменьшением реальных доходов населения.

"По усредненным оценкам, продажи одежды, обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3-5%. Средства, которые люди могут потратить на покупки, продолжают сокращаться. А одежда и обувь продолжают оставаться статьей экономии. Поэтому сокращение продаж на fashion-рынке в деньгах связано прежде всего с падением реальных доходов населения. Продолжается тенденция, когда потребители переходят из среднего сегмента в массовый, а из массового — в категорию дискаунтеров и подержанных вещей", — считает директор UTG Евгения Локтионова.

Частично подтверждают ее мнение показатели торговых сетей, работающих в массовом сегменте. Так, в сети магазинов турецкого бренда LC Waikiki отметили, что теплая зима не повлияла на товарообороты компании.

"Наша зимняя коллекция перед началом сезона пополнилась большим ассортиментом курток на любую погоду и у каждого нашего покупателя было что подобрать для себя. Также к Новому году мы подготовили широкий выбор традиционных свитеров с новогодними принтами, которые всегда пользуются популярностью независимо от погоды. Поэтому можем сказать, что нынешняя зима не помешала продажам зимней коллекции LC Waikiki", — говорит генеральный директор LC Waikiki Украина Алексей Гришко.

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