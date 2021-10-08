Антимонопольный комитет согласовал налоговые льготы для участников "Дія City"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) согласовал налоговые льготы для ІТ-компаний, которые являются резидентами специального правового режима "Дія City".

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

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Согласно сообщению, временная административная коллегия АМКУ приняла решение о поддержке резидентов "Дія City" Министерством цифровой трансформации.

Так, Комитет признал поддержку, оказываемую резидентам "Дія City" в форме права перехода на налогообложение налогом на прибыль на особых условиях, такой, что не является государственной помощью.

Кроме того, поддержка, которая предоставляется в форме установления специального режима налогообложения отдельных доходов работников и ІТ-специалистов-резидентов "Дія City", признана государственной помощью, допустимой для конкуренции.

В пресс-службе напомнили, что ранее Минцифры подало в АМКУ сообщение о новой программе государственной помощи, которую планируется предоставлять резидентам "Дія City".

Отмечается, что этот правовой режим предусматривает специальные условия налогообложения его резидентов. Также предполагается, что ІТ-компании получат гибкие условия трудоустройства сотрудников и отдельный порядок взаимодействия с государственными контролирующими органами.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 августа подписал закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", который предусматривает особый правовой режим для проекта "Дія City" на срок не менее 25 лет. Среди прочего, предусмотрен специальный режим налогообложения резидентов "Дія City" (который должен быть установлен отдельным законом).

13 июля представители ІТ-отрасли собрались под Верховной Радой на митинг против спецрежима для ІТ "Дія Сity", на котором требовали убрать из законопроекта о "Дія Сity" норму о договорах о непереманивании. В руках у них были таблички "Я программист и я против "Дія Сиity" и "Нет ІТ колгоспу".

Ранее крупнейшая в Украине профильная ассоциация IT-компаний — Ассоциация "IT Ukraine" — решила поддержать создание специального правового и налогового режима "Дія City", предусмотренного законопроектом №4303, если будут учтены критически важные для индустрии аспекты.