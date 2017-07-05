Arricano готова выкупить ТРЦ SkyMall у банка "Пивденный"

05 июля 2017, 08:41
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По словам CEO Arricano Real Estate PLC Михаила Меркулова, "SkyMall — это самый громкий скандальный случай, когда иностранному инвестору не удалось защитить свою собственность в Украине"

Arricano готова выкупить ТРЦ SkyMall у банка Увеличить картинку

Девелоперская компания Arricano Real Estate PLC, которая входит в Arricano Group, заявила о готовности купить торгово-развлекательный комплекс SkyMall в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Компания Arricano Real Estate PLC готова купить ТРЦ SkyMall у банка "Пивденный", — говорится в сообщении.

По словам CEO Arricano Михаила Меркулова, если банк "Пивденный" собирается продать ТРЦ SkyMall, то компания готова его выкупить, о чем направит официальное письмо руководству банка.

"Чтобы занимать достойное место в ТОП украинских банков, любому финансовому учреждению нужно избавляться от супер-токсичных активов (SkyMall для банка является именно таким). Активы с рейдерским запахом влияют на репутацию банка, отпугивают серьезных клиентов и инвесторов, а SkyMall — это самый громкий скандальный случай, когда иностранному инвестору не удалось защитить свою собственность в Украине", — пояснил он.

Напомним, что в сентябре 2014 года 100% корпоративных прав на объект было передано голландской Financing&Invest Solutions BV, а право собственности на ТРК было оформлено банком "Пивденный" из-за непогашенной задолженности в размере $32 млн.

Конфликт между Андреем Адамовским и эстонцем Хилларом Тедером продолжается с 2010 года. Stockman Адамовского выделила на достройку торгового центра $40 млн. Взамен она получила от Arricano 50%+1 акцию в кипрском оффшоре Assofit Holdings Limited, который владел ТРЦ через компанию Призма Бета.

Высокий суд правосудия подтвердил решение Лондонского международного арбитражного суда, позволяющего Arricano выкупить долю в проекте ТРК Sky Mall.

В мае 2016 года Лондонский международный арбитражный суд своим окончательным решением вернул киевский ТРК SkyMall компании Arricano Real Estate Plc.

Согласно вердикту, все акции компании Assofit Holdings Limited должны были до 5 июня бесплатно перейти от Stockman Interhold S. A. Андрея Адамовського в собственность Arricano Real Estate Plc Хиллара Тедера.

Несмотря на вынесенное Лондонским международным арбитражным судом от 5 мая 2016 года арбитражное решение в пользу Arricano, компания Stockman не осуществила и не обеспечила передачу акций в установленный для этого срок.

Ранее сообщалось, что банк "Пивденный" (Одесса) планирует продать киевский торгово-развлекательный комплекс SkyMall.

По материалам: Новое Время
Раздел: >
Теги: трц , банк пивденный

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Arricano готова выкупить ТРЦ SkyMall у банка
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