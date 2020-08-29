Aston Martin презентовал детский электромобиль (ФОТО, ВИДЕО)

Британский бренд Aston Martin совместно с компанией The Little Car Company презентовали миниатюрный электромобиль DB5 Junior, который представляет собой точную копию одноименного классического автомобиля в масштабе 2/3.

Как сообщает "Мотор", электромобиль получился 3 метра длиной и 1,1 метра шириной, в нем используются 10-дюймовые колеса, так что при желании в кабине этого кабриолета может поместиться не только ребенок, но и взрослый.

Вес Aston Martin DB5 Junior составляет всего 270 кг благодаря ячеистой алюминиевой основе и композитному кузову. Электродвигатель на задней оси мощностью 5 кВт/6,7 лошадиных сил разгоняет модель почти до 50 км/ч.

Комплект батарей на 1,8 кВтч находится под капотом, полного заряда хватает на 16 — 32 км в зависимости от стиля езды.

По желанию заказчика можно добавить вторую батарею той же емкости, удвоив запас хода.

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Батареи съемные, так что при желании их можно быстро поменять на заряженные. Приборная доска и отделка салона повторяют оригинал.

В электромобиле Aston Martin DB5 Junior можно выбрать три режима езды: Novice (1 кВт /19 км/ч), Expert (5 кВт/48 км/ч), Race (характеристики синхронизируются с другими моделями Little Car Company для честных соревнований).

Для самых требовательных клиентов подготовили "горячую" версию Aston Martin DB5 Vantage Junior с четвертым режимом, который вдвое увеличивает мощность до отметки 10 кВт/13,4 лошадиных сил и батареей удвоенной емкости с запасом хода 32 — 64 км.

Стоимость стандартной версии Aston Martin DB5 Junior стартует с отметки £35 фунтов стерлингов ($46,7 тысяч) плюс налоги, версия DB5 Vantage Junior обойдется в £45 тысяч ($60 тысяч) плюс налоги и выше. Производство электромобилей стартует в Великобритании в 2021 году.

Как сообщалось ранее, в мае китайская автомобильная компания BYD презентовала свой новый электрокар Han EV и заявила, что готовит конкурента для Tesla Model 3 в Европе.