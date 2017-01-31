Авиакомпания YanAir получила только один из четырех рейсов

31 января 2017, 12:07
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Госавиаслужба предоставила YanAir еще один рейс из Львова в Тель-Авив. Но дополнительные рейсы из Киева и Запорожья авиакомпания не получила

Авиакомпания YanAir получила только один из четырех рейсов | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Комиссия Государственной авиационной службы (Госавиаслужба) Украины по вопросам назначений на авиамаршруты 31 января удовлетворила только одну заявку авиакомпании YanAir из четырех.

Главе Госавиаслужбы рекомендовано расширить компании частоту на маршруте Львов — Тель-Авив с двух до трех рейсов в неделю.

Авиакомпания также просила расширить ей частоту на маршруте Киев — Тель-Авив с одного до семи рейсов в неделю. Однако из-за отсутствия свободных частот заявка не удовлетворена.

Помимо этого, YanAir просила выдать ей назначения на маршруты Запорожье — Тель-Авив и Киев — Афины по семь рейсов в неделю. Между тем на момент подачи этих заявок компания имела задолженность перед авиационным спецфондом в сумме 193 тыс. грн, однако погасила ее позже, чем подала заявки. Ввиду этого комиссия эти заявки не удовлетворила

Кроме того, авиакомпании "Роза Ветров" комиссия Госавиаслужбы рекомендовала выдать назначение на регулярные полеты по маршруту Львов — Брешиа с частотой дважды в неделю.

Авиакомпании "Браво" отказано в выдаче назначения на чартер Киев — Анталья вследствие задолженности перед спецфондом.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: госавиаслужба , yanair

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Авиакомпания YanAir получила только один из четырех рейсов | Транспорт | Дело
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