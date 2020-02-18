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Беспошлинный лимит на посылки из-за рубежа менять не будут — Нефьодов

По мнению главы ГНС, сегодня нет дискуссии по поводу изменения стоимости для беспошлинного ввоза

Беспошлинный лимит на посылки из-за рубежа менять не будут — Нефьодов Беспошлинный лимит на посылки из-за рубежа менять не будут — Нефьодов
Максим Нефьодов. Фото: 24 канал

На сегодняшний день украинские власти не планируют менять лимит на посылки для беспошлинного ввоза.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

По его словам, на сегодня нет дискуссии по поводу изменения стоимости для беспошлинного ввоза.

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"Мне кажется, что ее (дискуссию — Delo.ua) нужно вести уже после того, как мы сделаем процесс оформления максимально удобным для людей. В большинстве стран Европы этот лимит гораздо меньше, чем в Украине. Он составляет около 22 евро, со следующего года он составит ноль в пределах всего Евросоюза. Готовы ли мы к этому? Не знаю. Это вопрос к политикам, таможня будет готова выполнить любое решение, которое будет принято в стенах парламента", — рассказал Нефьодов.

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Напомним, в августе Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа об изменении тарифов на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке через "Укрпочту" с 1 января 2020 года. 

Как сообщалось ранее, из-за вспышки смертельного коронавируса в Китае магазины, работающие на площадке AliExpress, начали отменять отправку посылок в Украину.

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