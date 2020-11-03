Недвижимость 10 минут назад

"Без реформы ГАСИ строительная отрасль не сможет полноценно развиваться", — Насиковский

На работу ГАСИ все больше и больше нареканий

"Без реформы ГАСИ строительная отрасль не сможет полноценно развиваться", — Насиковский "Без реформы ГАСИ строительная отрасль не сможет полноценно развиваться", — Насиковский

Партнер группы компаний DIM Андрей Насиковский убежден, что нестабильная работа Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) несет угрозу нормальному функционированию строительного рынка.

Об этом Насиковский заявил 29 октября на Building and Construction Forum 2.0

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Форум собрал девелоперов, чиновников, депутатов, активистов — всех, кто связан со строительством развитием городского пространства. Группа компаний DIM выступила официальным партнером мероприятия.

Модератором встречи выступил Лев Парцхаладзе. Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала о законодательных инициативах, направленных на упрощение документальных процедур в стройотрасли. Отдельной проблемой остается ГАСИ, на работу которой все больше нареканий.

"Без реформирования ГАСИ строительная отрасль не сможет полноценно развиваться. Это очень важный и необходимый шаг. На данном "переходном" этапе вести коммуникацию со структурой достаточно сложно",— отметил Насиковский.

Как пример он привел затянувшийся ввод в эксплуатацию жилого комплекса А52 в Киеве. Многочисленные попытки воспользоваться онлайн-кабинетом застройщика успехом не увенчались.

"Мы подавали весь пакет официальных документов через онлайн-кабинет 7 раз и получали немотивированный отказ. Отмена идет автоматически, без разбирательства. Из-за этого мы вынуждены были пройти через все судебные инстанции, чтобы в конечном итоге ввести ЖК в эксплуатацию. Подобного не должно происходить в дальнейшем, электронная система должна работать как часы без вмешательства человеческого фактора", — рассказал Андрей Насиковский.

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