Билл Гейтс заказал водородную яхту за полмиллиарда фунтов (ВИДЕО)

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс приобрел яхту Aqua, работающую на жидком водороде за 500 млн фунтов стерлингов ($645 млн), сообщает Рortal Мorski.

По информации издания, водородное топливо позволяет судну пройти почти 6,5 тысяч км без дозаправки. Жидкий водород хранится в двух резервуарах при температуре — 423F, то есть, что единственным выбросом является вода.

Длина яхты Aqua — 112 метров, ширина — 15,4 метров, она имеет пять палуб и рассчитана на 14 человек. На судне есть студия йоги, массажный кабинет и тренажерный зал, а также каскадный бассейн на задней палубе.

Судно будет построено на голландской верфи Feadship, специализирующейся на строительстве супер- и мегаяхт. Корабль должен быть готов к сдаче судовладельцу в 2024 году.

В то же время, в издании отмечают, что официальной информации о получении заказа от Feadship пока нет.

Напомним, в ноябре прошлого года основатель американского IT-гиганта Microsoft Билл Гейтс вернулся на первое место рейтинга миллиардеров мира.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Гейтса оценивается в $110 млрд. В свою очередь, состояние ближайшего преследователя, который возглавлял рейтинг продолжительное время, — основателя Amazon Джеффа Безоса — оценивается в $109 млрд.