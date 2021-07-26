Black Iron: подписали меморандум с Минобороны 1,5 года назад, решения по земле нет

Несмотря на подписанный с Минобороны Меморандум о взаимопонимании, канадская компания Black Iron уже полтора года не может получить землю для начала реализации инвестиционного проекта на Шимановском железорудном месторождении. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал СЕО Black Iron Мэтт Симпсон.

По его словам, общий планируемый объем инвестиций в проект разработки Шимановского железорудного месторождения, лицензией на которую владеет Black Iron через дочернюю компанию "Шимановское Стил", составит около $1,1 млрд, из которых $92 млн уже профинансированы. "Первая очередь, стоимость которой оценивается в $452 млн, будет строиться на средства крупных иностранных инвесторов и кредитные средства. Ожидается, что вторая фаза будет в основном финансироваться за счет внутренних денежных потоков", — добавил он.

Симпсон отметил, что на сегодняшний день у компании уже есть необходимые горные отводы и разрешение на добычу. Кроме того, еще в 2012 году было проведено разведывательное бурение. "В ноябре 2019 года мы подписали Меморандум о взаимопонимании с Министерством обороны Украины о передаче основных земель для строительства будущего ГОКа, хвостохранилищ и отвалов пустой породы. Мы провели переговоры с жителями села Рудничное, так как их нужно будет переселить на безопасное расстояние от горных работ", — отметил Симпсон.

По его словам, пока ведутся переговоры с Минобороны, компания занимается завершением ТЭО и оценки экологических и социальных последствий проекта для региона.

"Чтобы строительство началось в 2022 году, нам необходимо подписать соответствующие документы о передаче земли, не затягивая до конца этого года", — добавил гендиректор Black Iron.

По его словам, инвесторов беспокоит медленное принятие решений министерством. "В связи с увеличением спроса на железную руду во всем мире и заоблачных цен на нее, интерес инвесторов, вкладывающих средства в добычу сырья, относительно высок. Но когда они видят отсутствие динамичной государственной поддержки значительных частных инвестиционных проектов, они постепенно этот интерес теряют", — сказал он.

Согласно планируемому соглашению, компания планирует построить новые квартиры для военнослужащих и реконструировать военный тренировочный полигон в соответствии с современными стандартами НАТО. Кроме того, компенсации для покупки нового жилья получат жители Рудничного, а также городские власти Кривого Рога на проекты социальной инфраструктуры, такие как новые больницы, новая школа, детские сады и ремонт дорог.

Непосредственно на предприятии Black Iron планирует создать 700 рабочих мест, и еще 2800 будет создано в смежных отраслях. Кроме того, около $2,2 млрд налогов будут уплачены в бюджеты всех уровней в течение 20 лет.

По словам Симпсона, после подписания обязывающего договора с Минобороны о передаче земли активность по подготовке начала строительных работ значительно возрастет. В частности, от подписания документов зависит финансирование строительства проекта от Cargill и европейских банков. Также после передачи земли компания подпишет контракты с "Укрзализныцей", Южным портом и поставщиками электроэнергии для обеспечения логистики и инфраструктуры ГОКа. "Мы надеемся войти в процесс строительства в начале 2022 года. Тогда же начнутся процессы перемещения военного полигона и населенных пунктов, закупка оборудования и т. д.", — добавил Симпсон.

Напомним, Шимановское месторождение железных руд находится недалеко от Кривого Рога, запасы сырья составляют 646 млн тонн. Лицензия на разработку месторождения была впервые выдана Шимановскому металлургическому комбинату, принадлежащему Geo Alliance Виктора Пинчука, еще в 2007 году. Black Iron выкупила лицензию в 2010 году, а затем привлекла компанию "Метинвест" Рината Ахметова в качестве соинвестора в проект. Однако последняя вышла из проекта в 2016 году.

Black Iron собирается за $1,1 млрд построить на Шимановском месторождении ГОК мощностью 4 млн т в год железорудного сырья на первой стадии, и 8 млн т в год по итогам реализации второй фазы проекта. Инвесторами проекта выступили британский инвестиционный фонд RAB Capital, инвестиционная компания Killik & Company также из Великобритании, и мексиканская Invecture Group.

Международная корпорация Cargill выиграла тендер на право выкупа первых 4 млн тонн сырья в год в течение первых 10 лет реализации проекта взамен на финансирование в размере $75 млн. Еще $100 млн будет предоставлено семейным офисом одного из самых богатых людей Америки в виде роялти. Кроме того, ведущие европейские банки предоставят $300 млн долгового финансирования, обеспеченного гарантией крупного экспортного кредитного агентства.

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