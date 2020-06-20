Транспорт 20 минут назад

BMW и Mercedes-Benz приостановили совместную разработку беспилотных авто

При этом, обе компании не исключают, что в будущем это направление работы будет восстановлено

Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Автопроизводители BMW Group и Mercedes-Benz AG временно прекращают совместную разработку технологий автономных автомобилей.

Об этом говорится в совместном сообщении двух компаний, передает Mind.

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В частности, как сообщает пресс-служба BMW, соответствующее решение было принято "после тщательного анализа" и является результатом "взаимной и дружественного договора".

Обе компании не исключают, что в будущем это направление работы будет восстановлено.

"BMW и Mercedes совместно работают над новыми поколениями для высокоавтоматизированного вождения и достигли и этой сфере значительных успехов. Однако, компании не смогли "провести подробные экспертные обсуждения и договориться с поставщиками о технологических дорожные карты, пока контракт не был подписан в прошлом году".

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В ходе этих переговоров — и после обширного обзора — обе стороны пришли к выводу, что, учитывая объем расходов, связанных с созданием общей технологической платформы, а также текущих деловых и экономических условий, время не подходит для успешного осуществления сотрудничества", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, летом прошлого года компания Waymo, входящая в группу Alphabet, заключила соглашение c французским автопроизводителем Renault и его японским партнером Nissan о сотрудничестве в области развития и внедрения беспилотного транспорта на мировые рынки.

В январе стало известно, что компания Cruise, дочка General Motors, показала свой первый беспилотный автомобиль, разработанный в сотрудничестве с Honda.

 

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