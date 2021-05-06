Боту-бухгалтеру ReporTax исполняется 2 года

Два года назад на украинском рынке появился чат-бот ReporTax. Это был первый онлайновый сервис, который позволил ФЛП управлять отчетностью и налогами в понятном формате диалога в мессенджерах.

Разработчики проекта, ИТ-компания ЛИГА: ЗАКОН и юридическая компания Юскутум, поделились результатами работы чат-бота.

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"В создании ReporTax мы подхватили понятный тренд, что сложные бюрократические процедуры уходят в прошлое. Предприниматели стремятся тратить время на развитие бизнеса, а не на бумажную рутину. Сегодня ботом уже пользуется 32 тысячи украинских ФЛП, для которых отчетность и налоги стали такими же простыми, как общение с друзьями в чатах", — рассказала Ольга Таранова, Product Director ЛІГА:ЗАКОН.

На сегодня бот полностью закрыл потребности ФЛП I-III групп без наемных сотрудников.

В ReporTax предприниматели могут:

Посчитать и оплатить ЕН и ЕСВ,

Подать отчетность,

Вести книгу учета доходов в 4 валютах;

Проверять задолженность и наличие штрафов;

Получать напоминания о крайних сроках предоставления отчетов и уплаты налогов.

Альтернатива госсервисам отчетности

Чат-бот ReporTax сейчас является чуть ли не единственной альтернативой государственным сервисам отчетности на украинском рынке. Сюда ФЛП могут обратиться за дополнительными разъяснениями, избегать ситуаций с перегрузками Электронного кабинета в последний день подачи деклараций, или если им непонятен интерфейс государственных платформ.

"Очень классно, что государство поддерживает тренд упрощения бюрократических процедур, и что в то же время на рынке есть частные проекты. Мы считаем, что у предпринимателей должны быть альтернативы как отчитываться. Они должны выбирать именно тот сервис, который считают самым "дружественным" и понятным. Чем больше существует цифровых решений для ФЛП на рынке — тем больше мотивация у всех игроков развиваться и улучшать качество сервисов", — пояснил Артем Афян, управляющий партнер Юскутум.

Создатели чат-бота также сообщили, что ставят целью сделать ReporTax еще удобнее. "Мы диджитализировали отчетность до того, как это стало трендом в Украине. И мы хотели бы, чтобы предприниматели отчитывались перед налоговой нажатием одной кнопки. Это та логика, которая сейчас лежит в основе разработки бота", — отметила Ольга Таранова, Product Director IT-компании ЛІГА:ЗАКОН.

ReporTax — уникальный бот-бухгалтер был разработан компаниями ЛІГА:ЗАКОН и Юскутум. Он позволяет ФЛП I-III групп, у которых нет оформленных работников, просто с Telegram рассчитывать и уплачивать ЕСВ и единый налог, составлять и подавать в госорганы декларацию плательщика единого налога и отчет по ЕСВ. Также бот напоминает предпринимателям о сроках уплаты налогов и представления отчетов.

Юридическая компания Juscutum является одним из лидеров в сферах IT и защиты бизнеса и известна своими технологическими разработками. Одним из популярных проектов компании является PatentBot, который помогает легко зарегистрировать торговую марку. В 2017 году PatentBot заработал на украинском рынке и рынке США, а в 2018 году вышел на рынок ЕС.

Компания ЛIГА:ЗАКОН объединяет IT-технологии и профессиональную экспертизу. Уже 30 лет мы помогаем украинским предприятиям руководствоваться достоверной информацией для принятия решений. Компания активно развивает бухгалтерское направление — это и профессиональные издания ( "Интерактивная бухгалтерия", БУХГАЛТЕР & ЗАКОН), и онлайн-сервисы. Среди них и инновационный онлайн-сервис отчетности для бухгалтеров и предпринимателей Liga: REPORT. Компания является разработчиком софта для всех отраслей бизнеса и компаний любого размера. В 2020 году, в разгар карантина, ЛIГА:ЗАКОН выпустила на рынок уникальный продукт — ІТ-систему LIGA360, которая объединила в себе возможность управления внешними рисками для бизнеса и эффективную командную работу всех команд в компании.