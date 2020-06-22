Браузер Google Chrome подвергся крупнейшей кибератаке

В браузере Google Chrome, который является одним из наиболее популярных программ для веб-серфинга, зафиксировали 32 миллиона загрузок копий шпионских программ. Вредоносное ПО выдавалось за полезные расширения для браузера. Об этом говорится в исследовании Awake Security.

Так, шпионские программы маскировались под онлайн-переводчики, конвертеры файлов, расширения безопасности и прочие утилиты. Распространялись они бесплатно. Программное обеспечение скрытно копировало историю посещений сайтов пользователями и отправляло мошенникам другую приватную информацию.

Как говорит эксперт Awake Security Гэри Голомб расширения распространились в виде порядка 32 миллионов копий. Вредоносная кампания, зафиксированная специалистами, считается самой крупной за всю историю кибератак на браузер от Google.

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Аналитики, исследующие уязвимости, подчеркнули, что мошенники в случае взлома браузера использовали простые и надежные способы маскировки деятельности. С мошеннической сетью были связаны 15 тысяч доменных имен, оформленных у небольшого регистратора из Израиля. Представители этой компании — Galcomm — заявили, что не знали о мошеннической сети, которую развернули с их помощью.

Корпорация Alphabet, которой принадлежит Google, сообщила об удалении более 70 вредоносных расширений для Chrome. Представитель Google заметил, что на основе инцидента специалисты научатся более эффективно бороться с интернет-мошенниками.