Британский суд арестовал счета Metabay, которая может быть причастна к махинациям в БХФЗ

Высокий суд справедливости в Лондоне 19 марта по заявлению фармацевтической компании "Дарница" арестовал счета британской компании Metabay Import/Export Limited, которая выступает посредником в процедуре закупки ЧАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) фармацевтического сырья у немецкой компании Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам адвоката "Дарницы", суть спора заключается в том, что как минимум с 2014 года БХФЗ закупал фармсырье у немецкой компании Farmaplant по цене, которая, по оценке "Дарницы", существенно превышает рыночную. Сумму ущерба "Дарница" оценивает в 4,7 млн долларов.

Истец полагает, что сумму переплаченных денежных средств Farmaplant перечисляла на счет компании Metabay под видом комиссии за то, что последняя якобы способствовала в заключении соответствующих договоров поставки фармсырья. По утверждению истца, контролером и бенефициарным собственником компании Metabay является директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая, которая также является дочерью председателя наблюдательного совета БХФЗ Николая Безпалько и Людмилы Безпалько, возглавлявшей предприятие в качестве генерального директора до 2018 года. Таким образом, требования "Дарницы" обоснованы тем, что менеджмент БХФЗ уже много лет не просто искусственно завышает расходы предприятия, чем наносит ущерб самому предприятию и его акционерам, но и, возможно, присваивает себе переплаченные средства через указанную схему".

По словам адвоката "Дарницы", советника юридической фирмы Aequo Евгения Левицкого, компания обратилась в лондонский суд для того, чтобы средства Metabay не были далее выведены на офшорные счета.

"Дарница" как акционер с наибольшим пакетом акций подала от имени БХФЗ иск в украинский суд против недобросовестных руководителей этого предприятия с требованием компенсировать многомиллионный ущерб, который понес БХФЗ. Именно для того, чтобы компенсация действительно стала реальной, а выведенные в офшор средства никуда не исчезли, английский суд и принял решение об их аресте", — рассказал Левицкий.

26 марта аналогичное решение об аресте средств на счетах Metabay также принял и швейцарский суд, согласившись с доводами "Дарницы". 16 апреля в Лондоне суд продолжит рассмотрение дела об аресте средств.

Напомним, 29 октября 2020 года Верховный суд подтвердил право собственности ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" на 30% акций ПАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод", приобретенные в 2015 году. Верховный суд также оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 4 ноября 2019 года, который установил, что продажа акций "Дарнице" проходила с соблюдением закона.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании — семья Загорий.

АО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Согласно данным в системе раскрытия информации ГКЦБФР, 31,5525% акций БХФЗ принадлежат ЧАО "Фармфирма "Дарница", компаниям с Британских Виргинских Островов "Белдор Груп С.А." и "Леника Груп С.А." — соответственно 21,2636% и 20,3169%. Еще 8,4630% акций принадлежит компании "Алетбер Лимитед". Информация о конечных бенефициарных собственниках указанных компаний в публичном домене отсутствует. Остальные акций находятся у миноритарных акционеров.