Букет из 101 розы: изысканный подарок

Розы — это удивительные цветы, такие нежные и одновременно с характером. История выращивания роз уходит корнями в древние времена, а современные розы, которые мы видим в цветниках и магазинах — это результат упорных трудов селекционеров. Розы несомненно порадуют каждого человека, а букет из 101 розы приведет в восторг и никого не оставит равнодушным. Что может быть лучше, чем ароматная композиция красивейших цветов? Разве что огромная их охапка. Ежегодно во всем мире продаются миллионы букетов роз и эта популярность не угаснет никогда. Почему же розы столь популярны и какие значения они в себе несут и пойдет речь далее.

Что символизирует 101 роза?

Композиция из роз — это знак любви и глубокого уважения. Чем еще одаривать любимых людей, если не королевами цветов? Однако у количества цветков в букете есть свое определенное значение:

1 роза. Один цветок может стать отличным ненавязчивым презентом, нередко символизирует любовь с первого взгляда. Если хотите подарить кому-то одну розу, пусть она будет метровой;

7 роз. Это олицетворение чистой любви и привязанности;

25 роз. Подобный букет можно трактовать как тот факт, что человек никогда не забывает о вас (24 часа в сутки плюс 1 для нечетности);

50 роз. Знак зрелой, осознанной любви, взаимопонимания и признательности;

101 роза. Роскошный букет роз — это несомненно способ выражения восхищения и любви, знак повышенного внимания к особе.

Многие желают получить в подарок элитный букет из 101 розы. Мужчины, которые страстно желают добиться расположения дамы сердца зачастую преподносят ей именно такой подарок, и неспроста. Цифра 101 имеет особое значение. Так, ноль — это знак бесконечности (у него нет конца и края, т.е. жизнь идет своим ходом). Таким образом, здесь прослеживается мысль о том, что с девушкой хотят провести остаток дней, создать семью. Кстати, 101 красная роза — это идеальный вариант для того, чтобы сделать предложение руки и сердца. Что касается единиц, которых в числе 101 сразу две, то данные цифры традиционно олицетворяют мужественность, уверенность в себе, достижение целей, победу. Девиз единицы — решительное действие, нацеленное на 100% успех.

Символика цвета лепестков роз

Оттенок лепестков роз также имеет особое значение:

Белые розы. Это олицетворение нежности, невинности, преданности и чистоты. Букет белых роз принято дарить юным девушкам, также эти цветы часто встречаются в свадебных букетах. Их можно презентовать по случаю бракосочетания или на первом свидании. А композиция с белыми и красными розами станет уже неким намеком на романтические чувства. Сочетание белых и желтых роз — отличный вариант для букета коллеге или начальнику. Также подобной композицией можно выражать свое уважение.

Красные розы. Во все века букет красных роз являлся символом безграничной любви и страсти. Подобные композиции дарят тем, кем восхищаются.

Розовые розы. Розочки с бутонами столь нежного цвета принято считать символом влюбленности, симпатии, начала романтических отношений. Также довольно популярны ярко-розовые розы. Более броские тона считаются почитаемыми. Преподнести такой букет можно тому, кого вы уважаете или в знак выражения благодарности, а также маме, тете, бабушке.

Темно-красные розы. Букет из темно-красных или бордовых роз означает неудержимую страсть. Нередко именно цветы с данным оттенком лепестков встречаются в букетах по случаю Дня всех влюбленных. Розы столь насыщенного цвета могут заиграть оттенками вишни или пурпура. Подобные композиции оценят утонченные особы. А розы глубокого бордового цвета станут прекрасным выбором для старших женщин, как знак уважения к их почтенному возрасту.

Желтые розы. Желтый — это цвет позитива, энергии, удачи, богатства, радости и веселья. Цветы этого солнечного оттенка можно дарить друзьям и близким родственникам. Часто желтые розы можно встретить в деловых букетах, так как они сулят везение в бизнесе, рост прибыли и успех. Если вы хотите преобразить свой дом, поставьте где-то на центральном месте букет желтых роз. Вот увидите, как поднимется настроение и произойдет прилив жизненных сил.

Персиковые или кремовые розы. Столь нежные цветы означают скромность и чистоту. Дарить их принято всем, к кому вы относитесь с теплотой и трепетом. Также подобным букетом можно отблагодарить за поддержку, добрую дружбу. Многие ставят персиковые розы на обеденный стол, так как считается, что их оттенок стимулирует аппетит.

Черные розы. Столь редкие растения выглядят экстраординарно и подходят далеко не всем. Очень темные розы принято называть черными, но вблизи можно разглядеть, что на самом деле они имеют глубокий бордовый оттенок. Часто такие цветы связываю с грустью, но также их можно вручить человеку, силой духа которого вы восхищаетесь.

Когда принято дарить 101 розу?

Вовсе не нужно ждать особого дня, чтобы сделать приятный сюрприз дорогому человеку. Роскошный букет роз можно подарить и просто так, от переизбытка чувств. Но чаще всего элитные композиции цветов презентуют на свадьбу, юбилей, новоселье, по случаю рождения малыша. 101 роза подчеркивает торжественность момента. Самый неординарный способ презентовать цветы — это заказать розы с доставкой. Курьерская доставка букетов роз и других цветов Flowers.ua застанет врасплох и подарит самые яркие эмоции и добрые воспоминания. Купить цветы на сайте или в приложении компании можно буквально за пару кликов, в любое время дня и ночи. К каждой композиции прилагается бесплатная открытка с вашими словами. Теперь делать любимых счастливее стало еще проще.