Бывший глава "Укрэнерго" перейдет в "Черкассыоблэнерго"

Экс-руководитель НЭК "Укрэнерго" Юрий Касич может вернуться в правление ПАО "Черкассыоблэнерго". Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины (ФГИ).

Фонд, как держатель 71% государственных акций облэнерго, опубликовал повестку собрания акционеров компании 13 февраля 2017 года.

Акционерам предлагают избрать Касича либо исполняющим обязанности главы правления "Черкассыоблэнерго", либо главой правления.

Касич возглавлял "Черкассыоблэнерго" до июня 2012 года, а затем работал руководителем "Винницаоблэнерго" (71% принадлежит Константину Григоришину, 25% — ICU).

С конца декабря 2014 года Касич возглавил НЭК "Укрэнерго", а с должности ушел в октябре 2015-го. Его увольнение было связано со скандальной закупкой трансформаторов у "Запорожтрансформатор" (также принадлежит Григоришину). Касич отрицал любую связь между своим предыдущим местом работы и масштабной закупкой трансформаторов у подконтрольного Григоришину "Запорожтрансформатора".

После увольнения Касича тендер провели заново с экономией закупки в 50%. Победил в тендере снова "Запорожтрансформатор", но с ценой в два раза ниже, чем на первом тендере.

Правительство планирует продать государственные акций "Черкассыоблэнерго". Доля Григоришина — 26,6% предприятия (владеет через Garsenia Enterprises).

"Черкассыоблэнерго" эксплуатирует распределительные электрические сети на территории Черкасской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии потребителям.