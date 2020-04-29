Доставка газа: когда бесперебойное газоснабжение превращается в героизм

Владимир Парипа работает в экстренной газовой службе "104" АО "Ивано-Франковскгаз" уже 32 года. Каждая его смена — это около 30 вызовов различной сложности. В карантин к привычным обязанностям Владимира как сменного мастера добавились новые: теперь он следит за соблюдением своей бригадой мер по нераспространению коронавируса, он беспокоится за ребят в бригаде. Если кто-то вдруг заболеет, выезжать на смену придется неполным составом. Поэтому все строго — очки, маски, перчатки и защитные костюмы стали неотъемлемыми атрибутами экипировки экстренной службы Региональной газовой компании.

На переднем крае

Чтобы осознать, с чем приходится сталкиваться Владимиру Парипе и мастерам АДС газораспределительных компаний в других регионах Украины, достаточно поднять сводку происшествий за предыдущие две недели.

В условиях карантина 10 тысяч специалистов газораспределительных компаний, работающих под брендом Региональной газовой компании (РГК), каждый день выезжают на аварийные вызовы, а также проводят плановые и экстренные ремонты газораспределительных сетей для стабильного снабжения газом потребителей.

Во Львове 29 марта из-за поджога сухой травы вблизи взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления. В течение часа после возгорания пожар удалось локализовать, а на следующий день было восстановлено газоснабжение близлежащих населенных пунктов. В АО "Житомиргаз" во избежание возникновения таких ситуаций провели мероприятия для повышения противопожарной безопасности почти на 300 объектах газораспределительной сети области: были расчищены и окопаны ГРП и ШРП, а также отключающие устройства и разделительные полосы.

Работы по повышения противопожарной безопасности газораспределительной сети АО "Житомиргаз"

В Новомосковске 31 марта на газопроводе высокого давления была обнаружена утечка газа. Благодаря слаженной работе специалистов АО "Днепропетровскгаз" ее удалось ликвидировать всего за три дня без отключения газоснабжения города. А в Черновцах, одном из эпицентров коронавируса в Украине, была произведена замена 200 м старого газопровода в самом центре города.

Слесари аварийно-диспетчерской службы АО "Днепрогаз" Александр Чернов и Константин Швец ежедневно предотвращают в Днепре утечки газа и другие газоопасные ситуации. С начала введения карантина аварийщики отработали более 1000 аварийных заявок от жителей города

В условиях карантина, аварийно-диспетчерские службы "104" (АДС) газораспределительных компаний работают в усиленном режиме. Это не просто работа 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Это еще и ответственность — обеспечить подачу газа без перебоев и аварий и уберечь себя и потребителей от риска заражения в условиях постоянных множественных контактов.

Защитить себя

От слаженной и быстрой работы АДС зависят жизни людей, а в условиях эпидемии коронавируса на первый план выходит защита самих специалистов-спасателей. Газораспределительные компании ежедневно проводят медицинский осмотр специалистов, выходящих на линию, и дезинфекцию рабочих мест, техники и автотранспорта согласно рекомендациям МОЗ.

При этом, компания РГК столкнулась с дефицитом защитных средств — масок, респираторов, антисептиков. В кратчайшие сроки было закуплено более 270 тысяч средств индивидуальной защиты (маски, очки, перчатки), свыше 9,2 тысяч защитных костюмов и 1300 единиц диагностического оборудования.

А швейное подразделение RGC Production, которое специализируется на производстве спецодежды для сотрудников газовых компаний, было экстренно перепрофилировано на выпуск медицинских масок. Ежедневно там отшивают 7000 масок и 100 защитных комбинезонов для потребностей газовиков 20 газораспределительных компаний.

104 для 103

Параллельно в РГК помогают медикам по всей стране. С начала введения карантина компания предоставила помощь 60 больницам в 16 регионах Украины. В условиях эпидемии и недостаточного финансирования сферы здравоохранения врачи нуждаются буквально во всем — от медицинского оборудования и комплектующих к нему до средств индивидуальной защиты и медикаментов. На удовлетворение этих потребностей газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, направили 10 млн грн. В частности, были закуплены три аппарата ИВЛ, дефицит которых сейчас ощущают во всех регионах страны.

После переговоров с медиками районных и областных больниц были сформированы дополнительные заявки на медицинское оборудование и средства защиты еще на 10 млн грн. Доставка второй партии помощи по медицинским учреждениям уже завершена.

Практически каждая региональная газораспределительная компания РГК вносит свою посильную лепту. Например, в АО "Волыньгаз" передали врачам города Ковель 240 л дезинфицирующих средств для обработки помещений и техники, 80 л антисептика для рук, 500 медицинских масок, 30 респираторов класса FFP-2, 25 защитных очков и 50 экспресс-тестов на коронавирус. Первый транш помощи составил 500 тысяч грн.

Гуманитарная помощь врачам Ковеля от АО "Волыньгаз"

В АО "Черновцыгаз" направили городской клинической больнице №1 помощь в размере более 1 млн грн. В частности, медики Черновцов получили анализатор для иммунологических исследований, позволяющий выявлять аутоиммунные и гормональные нарушения, а также определять аллергические, тканевые и опухолевые антитела. АО "Харьковгаз" передал врачам Первомайской и Змиевской районных больниц 1500 л дезинфицирующих средств.

Вклад в борьбу с эпидемией коронавируса от АО "Черновцыгаз"

Подвези медика

Помощь врачам поступает и от отдельных сотрудников газораспределительных компаний. В первую очередь, это водители дежурных машин службы "104", которые присоединились к всеукраинской акции "Подвези медика".

Водитель АО "Днепропетровскгаз" Сергей Золотаренко каждое утро забирает из дома врачей Лилию Мариненко и Анастасию Иванову, чтобы отвезти их на работу в Синельниковскую центральную городскую больницу. Поездка занимает около часа, ведь медики живут в 18 километрах от работы, в селах Раздоры и Старовишневецкое

Каждое утро более 10 водителей АО "Хмельницкгаз" отправляются в наиболее отдаленные села области, чтобы забрать там медиков, работающих в районной и областной больницах Хмельницкого. А вечером — обратный маршрут. Водитель АО "Волыньгаз" Василий Пугинец ежедневно по утрам и вечерам развозит медсестер Волынского перинатального центра. А в Павлограде местные газовики ежедневно помогают добраться до работы 44 медикам.

Водитель АО "Волыньгаз" Василий Пугинец и медсестры Волынского перинатального центра

Минимизировать потери

Учитывая возросший риск работы в условиях карантина, все сотрудники оперативных служб РГК сверх обычной заработной платы получают специальные надбавки. В первую очередь, это специалисты АДС и бригады, выезжающие на экстренные ремонты газовых сетей.

Во время карантина у механика АО "Харьковгоргаз" Николая Уколова прибавилось обязанностей. Каждый день в 7 утра он в полной защитной экипировке проводит не только технический осмотр и контроль автотранспорта АДС перед выходом на линию, а и дезинфекцию всех автомобилей компании, включая те, которые задействованы в доставке сотрудников на работу.

Механик Николай Уколов ежедневно проводит дезинфекцию всего автопарка АО "Харьковгоргаз"

Контролеры и другие специалисты газораспределительных компаний РГК, чья работа связана с непосредственным контактом с клиентами, после введения карантина переведены в режим вынужденного простоя. В этой категории — около 15 тысяч сотрудников, всем им на период карантина сохранена зарплата на уровне 75% оклада. Обычные условия оплаты начнут действовать после того, как сотрудники приступят к выполнению своих обязанностей в полном объеме.

Примечательно, что в РГК ищут и находят возможности для перераспределения обязанностей, чтобы сохранить занятость персонала, обеспечивать бесперебойную работу дистанционных сервисов для клиентов, а также оперативную деятельность всех служб распределительных компаний. Таким сотрудникам заработная плата выплачивается в полном размере.

Например, Ирина Ефремова до карантина работала контролером в АО " Волыньгаз": обходила дома потребителей газа и снимала показания счетчиков. Сейчас она работает онлайн. Из дому в телефонном режиме общается с клиентами и рассказывает им об онлайн-сервисах 104.ua компании РГК и собирает показания счетчиков. А заведующая центральным складом АО "Днепрогаз" Татьяна Новак сменила профиль работы: ранее она закупала газовое оборудование, а сейчас — средства индивидуальной защиты для сотрудников.

Контролер АО "Волыньгаз" Ирина Ефремова с введением карантина перешла на удаленный режим работы

Доступ по клику

Карантин ограничил передвижение людей, но не отменил необходимости доступа к сервисам газовых служб. Поэтому контакт-центры работают с полной загрузкой. Сотрудники же 120 центров обслуживания клиентов были переведены на удаленную работу и теперь принимают звонки потребителей наряду с операторами контакт-центра.

Сотрудники центров обслуживания ежедневно в онлайн-режиме консультируют множество клиентов. В Винницком центре недавно был поставлен своеобразный рекорд в условиях карантина: в течение дня операторы центра обработали свыше 2500 обращений клиентов!

В условиях карантина со стороны потребителей газа возросла потребность в бесконтактных сервисах. Поэтому в компании РГК экстренно, всего за несколько дней, разработали систему экспресс-регистрации на сайте 104.ua. Система позволяет при наличии смартфона после звонка в РГК "Контакт-центр" автоматически создать личный кабинет, о чем потребителю поступает соответствующее смс-сообщение с логином и паролем.

"Упрощение регистрации разгрузит контакт-центр в пиковые периоды и расширит возможности доступа клиентов к онлайн-сервисам 104.ua", — отмечает директор РГК Контакт-центра Андрей Коноз.

Доступ к сервисам 104.ua позволяет клиентам РГК осуществлять в онлайн-режиме все необходимые операции: передавать показания счетчиков, безопасно платить за газ и его доставку, загружать квитанции на оплату услуг, получать данные о потреблении газа.

Слаженность и быстрота

С 2015 года компания РГК делала упор на развитие онлайн-сервисов 104.ua, постоянно расширяя функционал портала и каналы обмена информацией с потребителями газа. Появились мобильные приложения для платформ Android и iOS, работают чат-боты в viber и telegram.

В нынешней ситуации ставка на диджитализацию оправдала себя в полной мере. Компания с легкостью перешла на дистанционное общение с клиентами, а всего с начала карантина к бесконтактным сервисам РГК присоединилось более 100 тысяч домохозяйств по всей Украине.

Отметим, Региональная Газовая Компания — сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу, повышающие стандарты обслуживания, среди которых единый контакт-центр и телекоммуникационные услуги по защищенному онлайн доступу клиентов к личным счетам. Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тысяч км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.