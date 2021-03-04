Чем ламинат отличается от паркета

Ламинат создается на основе синтетических материалов и стоит достаточно доступно, а паркет изготовляют только из-за натурального дерева, из-за чего ценник значительно выше.

Особенности ламината

Многие выбирают ламинат из-за его доступной стоимости, натуральность и хорошей износостойкости. Это не разновидность паркета, а отличная функциональная альтернатива. Изготовители создают это напольное покрытие из натурального дерева, но используют для этого не цельные доски, а смесь прессованных опилок и дополнительные синтетические элементы.

Визуально готовое изделие практически невозможно отличить от паркета, благодаря чему потенциальный пользователь может не переплачивать. Широкий ассортимент предлагает магазин ламината Брендпол. Для создания каждой из позиций специалисты используют инновационные технологии, которые позволяют идентично имитировать рисунок натуральной древесины на поверхности изделия.

Ламинат состоит из таких частей:

прозрачный поверхностный слой;

декоративная прослойка;

основной слой из ДВП повышенной плотности;

меламиновый подслой.

Все эти элементы выступают в качестве основы и декора поверхности отделочного материала. Он отличается высокой износостойкостью, хорошей жесткостью.

О преимуществах и недостатках ламината

Ламинат стоит достаточно дешево, но приобрести его рекомендуется не только по этой причине.

Выделяют такие преимущества:

возможность совместимости с теплым полом;

монтаж в помещении с повышенной влагой;

отсутствие скрипов;

экологичность;

безопасное использование;

простой монтаж.

Из минусов можно выделить требовательность к основанию. Черновое покрытие должно быть идеально ровным и чистым, неровности приведут к нарушению целостной композиции пола. Поверхность на ощупь достаточно холодная, без наличия теплого пола она будет вызывать дискомфорт.

Особенности паркета

Паркет считается одним из самых классических видов напольного покрытия. Для его изготовления производители используют дуб, ясень и бук. Монтаж и дальнейший уход за таким материалом достаточно специфический. На рынке встречаются разнообразные оттенки паркета: от белого до черного, все они выглядят натурально. Отмечается привлекательная эстетика, но, как правило, паркет стоит достаточно дорого, при этом, без соблюдения правил по эксплуатации он может быстро потерять свой привлекательный внешний вид.

О преимуществах и недостатках паркетной доски

Паркет считается полностью экологичным материалом. В его составе нет химических примесей.

Выделяют такие преимущества:

инертность к давлению;

теплоемкость;

привлекательный внешний вид;

звуконепроницаемость;

ремонтопригодность.

Из недостатков можно выделить сложный уход за натуральным деревом, обязательное наличие системы кондиционирования в помещении. Если идеальный микроклимат в комнате не будет поддерживаться, это приведет к тому, что паркет либо разбухнет, либо ссохнется. Также минусом является невозможность монтажа доски в помещении с повышенной влажностью.

Интернет-магазин "Брендпол" предлагает разнообразное напольное покрытие высокого качества. По доступным ценам там продается не только ламинат, но и паркетная доска. На сайте предоставлено двадцать семь популярных брендов, которые занимаются производством высококачественного и сертифицированного ламината. Более 1500 позиций представлены в наличии.