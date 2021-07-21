Чи можливо безкоштовно підготуватися до ЗНО онлайн? Кейс від "Кока-Кола" та "Освіторія"

Дослідження результатів оцінювання аналітичним центром CEDOS у 2016 році показали пряму залежність результатів учнів від їхнього соціального та матеріального статусу. Актуальність проблеми визнали у Міністерстві освіти та науки. Осторонь не залишилися і недержавні установи. Зокрема, свої рішення запропонувала громадська спілка "Освіторія" та компанія "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед". Вони співпрацюють від 2015 року. "Кока-Кола" — стратегічний партнер спілки у розвитку безкоштовної освітньої гейміфікованої платформи iLearn.

Партнери мають значний досвід у реалізації соціальних проєктів. "Освіторія" розвиває освіту в Україні через надання доступу до якісної освіти дітям, створення інноваційних навчальних закладів та розвиток учителів. Також сприяє реформуванню освітньої галузі. "Освіторія" — засновник "Новопечерської школи", національної премії для учителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine та медіа про освіту та виховання "Освіторія-медіа".

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"Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" входить до Coca-Cola HBC Group та має досвід підтримки соціальних проєктів на світовому рівні. Розвиток молоді — це стратегічний пріоритет корпоративної соціальної відповідальності компанії. У березні цього року рейтингова агенція S&P підтвердила, що Coca-Cola HBC є світовим лідером сталого розвитку щодо виробництва напоїв відповідно до Індексу сталого розвитку Доу-Джонса (DJSI). Компанія залишається у трійці лідерів цього рейтингу десятий рік поспіль.

Безкоштовне навчання

Платформа iLearn містить безкоштовні онлайн-курси, тести та вебінари для всіх, хто бажає навчатися та успішно скласти ЗНО. Аби заохочувати підлітків користуватися платформою та проходити завдання, "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" проводить розіграші подарунків — від футболок та рюкзаків до ігрових приставок PlayStation4.

Платформа iLearn містить безкоштовні онлайн-курси, тести та вебінари для всіх, хто бажає навчатися та успішно скласти ЗНО

Головне завдання iLearn — якісна, всебічна та, головне, безкоштовна підготовка до ЗНО, незалежно від місця проживання, навчального закладу та соціального статусу абітурієнта. Для використання платформи потрібні лише три речі: інтернет, девайс та бажання. Серед користувачів і вихованці інтернатів, і ті, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях. Проєкт усуває нерівність у доступі до якісної освіти та надає можливість мати успішну кар’єру у майбутньому.

Якісний контент

Щоб створити цікаві ігрові сюжети та наповнити платформу якісним контентом, до проєкту залучили шкільних педагогів, що знаються на онлайн-навчанні. Під час розроблення контенту застосовують інноваційні підходи. Серед таких інструментів micro-learning, мнемоніка (асоціації для найлегшого запам’ятовування матеріалу. — Ред.) та методи змішаного навчання.

іLearn містить безкоштовні онлайн-курси та вебінари з найбільш популярних предметів: української мови і літератури, математики, історії України, англійської мови та біології. Протягом навчального року чотири рази на тиждень на платформі також проводять вебінари з основних предметів. Таким чином, платформа iLearn є комплексним та ефективним інструментом з підготовки до ЗНО, що доступна кожній дитині незалежно від місця проживання.

Тренування почалося

Завдяки підтримці "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" було впроваджено гейміфікацію платформи iLearn, записані нові онлайн-курси, проводяться вебінари. А у квітні 2021 року компанія профінансувала створення нової функції — "Тренажер ЗНО". Тепер учні можуть тренуватися в умовах, максимально наближених до справжнього тестування.

Популярність онлайн-навчання

Щороку дедалі більше абітурієнтів використовують безкоштовну онлайн-платформу іLearn для підготовки до ЗНО. Станом на квітень 2021 року платформою скористалося понад 135 тис. старшокласників, тоді як на початку 2020-го лише 33 тис. Це засвідчує актуальність онлайн-навчання та потребу в ефективних інструментах підготовки до ЗНО.

Сотні абітурієнтів з різних куточків країни, зокрема з інтернатів та сільських шкіл, наголошують, що завдяки платформі iLearn їм вдалося якісно підготуватися до ЗНО, скласти його на високому рівні та вступити у престижні виші. Таким чином, проєкт, завдяки підтримці "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед", зменшує нерівність доступу до якісної освіти.

У компанії "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" упевнені, що усі діти в Україні повинні мати можливість вступити саме до тих вишів, про які вони мріють, незалежно від місця проживання, навчального закладу чи соціального статусу.