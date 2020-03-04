Чистая прибыль "Метинвеста" упала в 3,5 раза

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в 2019 году снизила чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом — до $341 млн с $1,188 млрд при снижении маржи на 7 процентных пунктов — до 3% с 10%.

Согласно аудированным консолидированным финансовым результатам за 2019 год, опубликованным 4 марта, выручка компании сократилась на 10% — до $10,757 млрд, EBITDA — на 52%, до $1,213 млрд при падении маржи на 10 процентных пунктов — до 11% с 21%.

Общая задолженность компании за 2019 год возросла на 11% по сравнению с 2018 годом — до 3,032 млрд с $2,743 млрд. При этом, объем денежных средств снизился на 2% — до $274 млн с $280 млн.

Чистый долг возрос на 12% — до $2,758 млрд.

Капитальные инвестиции увеличились на 17% — до $1,055 млрд с $898 млн.

Как сообщалось, консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом — до $1,188 млрд с $617 млн.

Выручка увеличилась на 33% — до $11,880 млрд с $8,931 млрд, тогда как EBITDA — на 23%, до $2,513 млрд с $2,044 млрд. Валовая прибыль увеличилась на 28% — до 2,787 млрд. Операционный денежный поток возрос на 85% — до $1,103 млрд.

При этом, общий долг компании снизился на 9% — до $2,743 млрд, объем денежных средств возрос на 8% — до $280 млн.

Напомним, в ходе первого международного инвестиционного форума в Мариуполе компания "Метинвест" подписала меморандумы на шесть лет о сотрудничестве в направлении улучшения окружающей среды с Мариуполем, Запорожьем и Кривым Рогом. Инвестиции в экологическую модернизацию составят более $400 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.