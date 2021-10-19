Бизнес 60 минут назад

Члени Ukrainian Gambling Council підписали меморандум щодо реклами азартних ігор

Меморандум підписали 11 ліцензованих організаторів азартних ігор: Parimatch Ukraine, Shangri La Kyiv, Slots City, First, PIN-UP.UA, Cosmolot, "Волна 4444", PokerMatch Ukraine, FavBet, GGPoker, VBET

Члени Ukrainian Gambling Council підписали меморандум щодо реклами азартних ігор Члени Ukrainian Gambling Council підписали меморандум щодо реклами азартних ігор

Після кількох місяців плідної спільної роботи над документом легальні організатори азартних ігор, які є членами Ukrainian Gambling Council, підписали меморандум щодо реклами азартних ігор. 

Цей документ покликаний стати основою для спільного підходу організаторів азартних ігор до онлайн- та офлайн-реклами їхніх продуктів та послуг. Документ розроблено з урахуванням принципів відповідальної гри та соціальної відповідальності грального бізнесу до гравців. 

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Слід зазначити, що даний меморандум є документом спільного регулювання та саморегулювання, не створює нових законодавчих норм та визначає загальний підхід до визначення форматів розміщення реклами та/або спонсорства. Він є підтвердженням намірів підписантів дотримуватись визначених у ньому правил. 

Меморандум підписали 11 ліцензованих організаторів азартних ігор: Parimatch Ukraine, Shangri La Kyiv, Slots City, First, PIN-UP.UA, Cosmolot, "Волна 4444", PokerMatch Ukraine, FavBet, GGPoker, VBET. 

Меморандумом закріплено такі ключові положення:

  • Забороняється реклама азартних ігор на радіо та телебаченні, зокрема за допомогою кабельного, супутникового, IP-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу в період з 6-00 до 23-00 години.
  • Забороняється реклама на товарах (зокрема, одязі), призначених переважно для осіб молодше 21-го року.
  • Забороняється реклама в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку.
  • Забороняється розміщення реклами на вебсайтах, які містять інформацію або матеріали порнографічного характеру, елементи жорстокості, сцен насилля/катування, приниження честі та гідності, цинізму, вживання наркотичних засобів, закликів до расової чи міжнаціональної ворожнечі.
  • У рекламних матеріалах має використовуватись текст-попередження: "Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри", площа якого має бути не менше 15% від загальної площі реклами.
  • Вік осіб (фотомоделей), які присутні у рекламних сюжетах, має становити 21 рік або більше.
  • Сторонам слід утримуватись від переманювання трафіку та введення гравців в оману через використання схожих торгових марок інших Сторін даного Меморандуму.
  • У спонсорських роликах не допускається зображення процесу послуги або імітація такого процесу (натискання на кнопки, тримання фішок у руках, обертання рулетки, розміщення ставок), процесу висипання/вручення та іншого динамічного руху грошей, монет, банківських карт, банківських металів.
  • Сторони домовились не використовувати під час розміщення спонсорських матеріалів гіперпосилання (QR-коди) в межах спонсорської інформації.
  • Бренд та найменування організатора азартних ігор має становити не більше 40% (сорока відсотків) загального обсягу спонсорського матеріалу.

Діятиме меморандум до 31 грудня 2025 року, а його тримачем виступатиме Всеукраїнська Рада Гемблінгу (Ukrainian Gambling Council).

ДОВІДКА

UGC – всеукраїнська профільна гемблінгова громадська спілка, яка прагне об'єднати всю легальну гральну індустрію в єдиний голос для забезпечення стабільного та ефективного розвитку грального бізнесу в Україні. UGC виступає головною платформою для комунікації між державою та всією легальною гемблінг-індустрією. Станом на сьогодні кількість членів UGC вже налічує 17 легальних організаторів та організацій у сфері гемблінгу.

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