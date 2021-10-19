Члени Ukrainian Gambling Council підписали меморандум щодо реклами азартних ігор

Після кількох місяців плідної спільної роботи над документом легальні організатори азартних ігор, які є членами Ukrainian Gambling Council, підписали меморандум щодо реклами азартних ігор.

Цей документ покликаний стати основою для спільного підходу організаторів азартних ігор до онлайн- та офлайн-реклами їхніх продуктів та послуг. Документ розроблено з урахуванням принципів відповідальної гри та соціальної відповідальності грального бізнесу до гравців.

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Слід зазначити, що даний меморандум є документом спільного регулювання та саморегулювання, не створює нових законодавчих норм та визначає загальний підхід до визначення форматів розміщення реклами та/або спонсорства. Він є підтвердженням намірів підписантів дотримуватись визначених у ньому правил.

Меморандум підписали 11 ліцензованих організаторів азартних ігор: Parimatch Ukraine, Shangri La Kyiv, Slots City, First, PIN-UP.UA, Cosmolot, "Волна 4444", PokerMatch Ukraine, FavBet, GGPoker, VBET.

Меморандумом закріплено такі ключові положення:

Забороняється реклама азартних ігор на радіо та телебаченні, зокрема за допомогою кабельного, супутникового, IP-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу в період з 6-00 до 23-00 години.

Забороняється реклама азартних ігор на радіо та телебаченні, зокрема за допомогою кабельного, супутникового, IP-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу в період з 6-00 до 23-00 години. Забороняється реклама на товарах (зокрема, одязі), призначених переважно для осіб молодше 21-го року.

Забороняється реклама на товарах (зокрема, одязі), призначених переважно для осіб молодше 21-го року. Забороняється реклама в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку.

Забороняється реклама в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку. Забороняється розміщення реклами на вебсайтах, які містять інформацію або матеріали порнографічного характеру, елементи жорстокості, сцен насилля/катування, приниження честі та гідності, цинізму, вживання наркотичних засобів, закликів до расової чи міжнаціональної ворожнечі.

Забороняється розміщення реклами на вебсайтах, які містять інформацію або матеріали порнографічного характеру, елементи жорстокості, сцен насилля/катування, приниження честі та гідності, цинізму, вживання наркотичних засобів, закликів до расової чи міжнаціональної ворожнечі. У рекламних матеріалах має використовуватись текст-попередження: "Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри", площа якого має бути не менше 15% від загальної площі реклами.

У рекламних матеріалах має використовуватись текст-попередження: "Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри", площа якого має бути не менше 15% від загальної площі реклами. Вік осіб (фотомоделей), які присутні у рекламних сюжетах, має становити 21 рік або більше.

Вік осіб (фотомоделей), які присутні у рекламних сюжетах, має становити 21 рік або більше. Сторонам слід утримуватись від переманювання трафіку та введення гравців в оману через використання схожих торгових марок інших Сторін даного Меморандуму.

Сторонам слід утримуватись від переманювання трафіку та введення гравців в оману через використання схожих торгових марок інших Сторін даного Меморандуму. У спонсорських роликах не допускається зображення процесу послуги або імітація такого процесу (натискання на кнопки, тримання фішок у руках, обертання рулетки, розміщення ставок), процесу висипання/вручення та іншого динамічного руху грошей, монет, банківських карт, банківських металів.

У спонсорських роликах не допускається зображення процесу послуги або імітація такого процесу (натискання на кнопки, тримання фішок у руках, обертання рулетки, розміщення ставок), процесу висипання/вручення та іншого динамічного руху грошей, монет, банківських карт, банківських металів. Сторони домовились не використовувати під час розміщення спонсорських матеріалів гіперпосилання (QR-коди) в межах спонсорської інформації.

Сторони домовились не використовувати під час розміщення спонсорських матеріалів гіперпосилання (QR-коди) в межах спонсорської інформації. Бренд та найменування організатора азартних ігор має становити не більше 40% (сорока відсотків) загального обсягу спонсорського матеріалу.

Діятиме меморандум до 31 грудня 2025 року, а його тримачем виступатиме Всеукраїнська Рада Гемблінгу (Ukrainian Gambling Council).

ДОВІДКА



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