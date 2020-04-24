Чому модель допомоги креативним індустріям ефективна для всього МСБ

Перші дзвіночки негативної реакції суспільства на обмеження під час карантину починаються. Позачора сотні підприємців в Запоріжжі та Одесі протестували проти закриття малого та середнього бізнесу в умовах карантину. І їхня поведінку я можу зрозуміти — люди проти подвійних стандартів, адже у той час коли великі супермаркети працюють, пекарні чи кав'ярні — ні. З високою ймовірністю ці акції пройдуть і в інших містах України.

З одного боку. Підприємці — це самозайняті люди, які дають 54% ВВП, тобто більше половини країни.

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З другого боку. Відкрити ринки, перукарні тощо — це отримати новий спалах коронавірусу. Тобто послабити карантинні обмеження — не варіант вирішення проблеми.

Все це підтверджує факт необхідності термінового прийняття антикризових законів по допомозі малому та середньому бізнесу. І їх вже можна напрацювати взявши за основу три законопроекти по підтримці креативних індустрій, які ми розробили у комітеті гуманітарної та інформаційної політики та вже зареєстрували у Верховній Раді.

Чому модель допомоги креативним індустріям органічна і ефективна для всього МСБ. Взаємозв'язок прямий.

У представників креативних індустрій, так як і представників МСБ, однакові проблеми. Для прикладу, сфера послуг — це так само креативні індустрії.

Через карантин зупинена робота значного відсотку галузей креативних індустрій, де, нагадаю, працює понад 1 млн людей, а їхній прямий внесок складає 4% ВВП країни. Так само через карантин зупинена робота значного відсотку всього малого та середнього бізнесу, а це 8,5 млн робочих місць та 54% ВВП країни щорічно.

Аналіз сфери культури показав, що втрати доходу в сфері культури, креативних індустрій та туризму за період з 16 березня по 1 травня 2020 року становитимуть 5,8-8,7 млрд грн. Скорочення робочих місць буде на рівні 20% від задіяних осіб. Щодо МСБ, то ми вже зараз спостерігаємо масове скорочення і закриття підприємств. Тобто якщо негайно не включитися — у нинішніх умовах підприємці більшості МСБ зможуть проіснувати ще не більше місяця.

Для того, щоб підприємства змогли вийти з кризи, не припинили своє існування, і, головне, люди зберегли роботу — нам потрібна мобілізація сил законодавчої та виконавчої влади.

Серед зареєстрованих нами пропозицій по допомозі креативним індустріям підтримати все МСБ зможуть:

- Введення податкових пільг та преференцій зі сплати орендної плати та податку за земельні ділянки державної та комунальної власності.

- Звільнення деяких операцій від: сплати податку на додану вартість, податку на прибуток, туристичного збору, податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, податку на нежитлову нерухомість.

- Надання можливості зменшення орендної плати за користування нерухомим майном.

- Спрощення процедури отримання державної допомоги суб'єктами господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину.

- Встановлення ставки ПДВ у розмірі 10% для операцій з постачання комунальних послуг та електричної енергії.

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Додатково із наших рекомендацій Кабінету Міністрів України для МСБ релевантно:

- Уточнити та деталізувати перелік суб'єктів господарювання, діяльність яких знаходиться під впливом запроваджених обмежень та/або заборон на час карантину.

- Передбачити одноразову фінансову підтримку у розмірі до 100 000 гривень для самозайнятих осіб та суб'єктів господарювання з кількістю штатних працівників до 15 осіб та оборотом до 5 мільйонів гривень на рік на часткове покриття видатків, пов'язаних, зокрема, із сплатою орендних платежів, виплатою заробітної плати, податків та зборів.

- Передбачити безвідсоткове кредитування під зобов'язання не скорочувати найманих працівників у розмірі тримісячного обороту такого суб'єкта господарювання.

- Забезпечити компенсації частини відсотків по банківських кредитах для суб'єктів господарювання, у штаті яких офіційно працевлаштовані не менше ніж 50 осіб, і які під час карантину не проводили скорочень працівників або створять щонайменше 50 робочих місць після закінчення карантину.

— Встановити зобов'язання здійснення оплати праці у повному обсязі за умови, що працівники виконують роботу. При відсутності такої роботи або у зв'язку із неможливістю виконувати роботу дистанційно час простою не з вини працівника оплачується в розмірі не менше 2/3 посадового окладу або не менше тарифної ставки.

- Передбачити компенсації за часткове безробіття працівників як державного, так і приватного сектору.

Як бачите, низка положень до деяких законів та законодавчих актів, а також доповнення чинних норм, що регламентують діяльність креативних індустрій, так само можуть бути використані для всього малого і середнього бізнесу.