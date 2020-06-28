Чому українське конопляне взуття зацікавило покупців в Італії, Іспанії та США — Jo Hemp

Взуття з конопель. До недавнього часу дивним було саме поєднання цих слів, не кажучи вже про втілення в реальність. Але ж наші предки носили одяг та взуття з цієї культури. Саме так більше 15 років назад подумали в аграрній компанії Агро-Ханф, і вирішили відродити стародавню справу вирощування конопель та виробництва з них товарів.

Першим експериментом конопляних виробів були джгути і канати для мореплавства, які планувалось постачати за кордон. Та в певний момент товари стали незатребуваними, підприємство змінило напрямок діяльності і почали виготовляти та продавати ковдри, подушки, а згодом — і взуття з технічних конопель. В компанії зрозуміли, що цього разу шлях обраний правильно, адже український споживач давно чекав на новий продукт у цій ніші — екологічний, органічний, ергономічний.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Першою спробою конопляного взуття стала лінійка Hanftek — демократичні за ціною, однак на литій підошві ПВХ, що певною мірою нівелювало екологічність виробу. До того ж взуття було недостатньо морозостійким та довговічним в експлуатації. "Тоді в мене з'явилась ідея робити якісний продукт: екологічне, дихаюче взуття, яке б служило мінімум два роки. Властивості конопляної тканини дозволяють виробляти таке взуття, вона міцніша за бавовну та льон. Цей сегмент переріс в бренд Jo Hemp, під цим іменем ми продаємося в Італії, Іспанії і починаємо співпрацювати з США", — каже Денис Бурдейний, ідейний натхненник та власник бренду.

Денисе, ви стикалися зі стереотипом, що коноплі використовують у сферах, далеких від виробництва взуття?

Так, у нас в медійному просторі коноплі асоціюється переважно з легалізацією маріхуани, але, насправді, є такі її види, які можуть використовуватися за іншим призначенням.

Наприклад, у сорті технічних конопель, з яким працюємо ми, склад психотропних речовин мінімальний, менше 0,1%. Цю сировину можна курити (сміється), але ефекту не буде ніякого. Саме тому і на законодавчому рівні нам дозволено вирощувати її в таких об'ємах.

От з об'ємів і розпочнемо. Розкажіть, про процес виробництва, де саме ростуть ці коноплі і як вони перетворюється на зимові черевики?

В Полтавській області ми маємо близько 40 га полів, на яких вирощуємо культуру. Вона зовсім невибаглива: не потребує додаткового удобрення чи хімічного підживлення. Це означає, що первинна сировина не забруднена і є екологічно чистим матеріалом. Для росту конопель необхідно набагато менше води, ніж для бавовни, вони більш стійкі до змін клімату і найголовніше: коноплі не виснажують землю, на якій вирощуються. А от збирати їх важко — міцне волокно накручується на ножі техніки і знімати його доводиться вручну. Тому процес збору затягується на місяць.

Первинна переробка конопель відбувається у Гадяцькому районі, — там виробляється пряжа для полотна. Потім ми передаємо її на виробництво в Чернігів, де для нас тчуть конопляну тканину.

До речі, мало хто хоче працювати з конопляною пряжею — це достатньо специфічне та складне виробництво. Сама пряжа схожа на солому, від якої в процесі роботи багато пилу та сміття. Але ми знайшли ентузіастів, які так само, як і ми, вірять в цю справу.

Ну а взуття вручну відшивається на невеликому виробництві в Броварах.

Процес відбувається наступним чином: з полотна шириною в 1,45 м і довжиною 1 м висікаються деталі майбутнього виробу. Іноді ми замовляємо різаки, за допомогою яких можна за один раз висікти до десяти однакових елементів. Тоді всі ці заготовки всеодно повертаються до рук швеї, яка зшиває, застрочує, кладе міжпідкладочну тканину.

Далі все затягується на колодку, відправляється в термобокс під високу температуру, відстоюється, йде на поклейку та прошивку підошви... Ми багато уваги і часу приділяємо деталям. Змінна устілка, наприклад, виготовлена з високотехнологічного матеріалу memory foam. Вона запам'ятовує форму ноги і максимально її повторює, що дозволяє рівномірно розподіляти навантаження.

Кожна пара перевіряється і тестується на наявність браку і тільки після цього поступає у продаж. Продаємо взуття ми онлайн. 90% товару відправляється Новою поштою. У цьому році плануємо відкрити шоу-рум в Києві.

Скільки людей задіяно в процесі виробництва?

Важко порахувати тільки агросектор (вирощування та збирання культури), де все залежить від сезону та завантаження. У виробництві пряжі та тканини задіяно близько 30 людей, на етапі пошиття — десять. Та й у продажах працює маленький колектив, я сам доволі часто займаюся клієнтськими дзвінками чи доставкою. І мені це подобається, бо я бачу і знаю свого покупця, можу отримати від нього зворотній зв'язок.

Ми хочемо бути впевненні, що даємо людям якісний товар

В Україні ви — першопрохідці виробів з конопель. А чи маєте колег, або можливо конкурентів у інших країнах?

Найближчі наші колеги (не можу назвати їх конкурентами) — це чеські виробники конопляного взуття на литій підошві, у них теж є свої поля. Правда, коштують такі вироби разів в 10 дорожче, ніж наші, тому що ЄС диктує свої правила торгівлі. Це, напевно, єдині люди в світі, які, як і ми, роблять конопляне взуття з власної сировини. Усі інші бренди закуповують матеріали в Китаї. За якість цього взуття я нічого сказати не можу.

Хочу зробити одну ремарку. Якщо відкинути всі виробничі складнощі, то технічні коноплі — дуже крутий матеріал, надзвичайно міцний, має неймовірні терморегулюючі якості. З цієї культури виходить дуже гарна постільна білизна (і літом, і зимою під однією і тією ж ковдрою вам буде комфортно) та взуття.

Люди, які користуються конопляним взуттям, в кінці дня не відчувають втоми, їх ноги постійно "дихають", знаходяться в комфорті. І знаєте, перейти після конопляного взуття на шкіряне — дуже важко. Саме в плані комфорту та легкості. Крім того конопляна тканина має антибактеріальні якості, в ній ніколи нічого не заведеться, вона чудово пропускає повітря та абсорбує більш ніж 80% вологи.

Однак усі ці якості "працюють" тільки тоді, коли у складі тканини, з якої виготовлений виріб, дійсно є коноплі, причому у достатньо хорошій кількості.

В певний момент своєї роботи ми поглядали в сторону Китаю — там конопляне волокно набагато дешевше, навіть якщо його закупляти великим партіями. Та експертиза показала, що відсоток коноплі у матеріалі дуже малий (від заявлених 50% чи 100% — не більше 10%). Ми категорично відмовилися від такої сировини: хочемо бути впевнені, що даємо людям якісний товар, склад якого відповідає реальності.

Так, це один із принципів sustainable політики — бути впевненим у своїх постачальниках. А як щодо інших процесів виробництва, як вам вдається їх контролювати?

Ми пишаємося, що у нас практично весь цикл виробництва власний і ми контролюємо кожен його етап. Єдине виключення — виробництво пряжі та тканини на замовлення, але й тут у нас суворий контроль.

Ми знаємо нашу сировину і впевнені в тому, що в тканині, яку отримаємо, будуть заявлених 80% конопляного волокна коноплі, а часто навіть і більше. В нас є тканини, в яких у складі і 100% конопель.

Так, вони складні у виробництві та роботі, з них важко пошити виріб, але ми знайшли способи, як із цим працювати. В результаті клієнт отримує якісний виріб, який нічим не поступається по міцності, зносостійкості, та водостійкості синтетичним аналогам.

Тільки то синтетика, а в нас — натуральна тканина.

Є ще один стереотип, все, що еко та органік — недешеве.

Наші клієнти дуже вимогливі. Вже всі мають доступ до різних платформ, де продається якісне взуття світових брендів за величезними знижками. Простіше кажучи, можна купити крутий бренд за ціною нашого взуття, або навіть нижче. Тому при формуванні прайсу ми відштовхуємося від затрат та цін конкурентів, які, можливо, працюють не в нашому сегменті, але товар яких може подобатись нашим клієнтам. І ставити якісь неймовірні ціни, тому що це екобренд (як часто роблять виробники інших галузей), ми не можемо. Це буде для нас фатальною помилкою. Ми намагаємося тримати ціновий баланс між тим, що хочеться і тим, що можеться.

Поки вдається оплачувати працю людей та сировину, а ті кошти, які були вкладені на початку — ще не повернулись. Але наша ціль — не короткострокова перспектива та миттєвий прибуток, а бренд зі світовим ім`ям. Хочеться, аби люди до нас поверталися.

До речі, вже зараз у нас дуже хороший показник — 80% клієнтів роблять повторні покупки. У нас дуже багато клієнтів, які замовляють взуття не лише собі, але й всій сім"ї, бабусям, дідусям.

Молоде покоління стає більш свідомим

Розкажіть, який ваш клієнт?

Ми починали з віку 34 — 44. А зараз перейшли у категорію 24-35. Хоча, зрозуміло, купляють усі, нашому найстаршому, до речі, постійному клієнту — 68. Якщо говорити про гендерне розподілення, то більше покупців серед чоловіків. Це пов'язано з тим, що конопляне взуття не має такого різноманіття кольорів та фактур, як шкіра. І якщо в шкірі їх отримати надзвичайно легко, то з коноплею все важче, та що приховувати, затратніше. Наприклад, для того, щоб пофарбувати конопляну тканину у якийсь колір (сама по собі вона бежева), потрібно, як мінімум, два кілометри сировини — саме стільки бере виробник в роботу.

І при обмеженому різноманітті моделей та фактур ваша аудиторія помолодшала. Як ви вважаєте, чому? Мало би бути навпаки, адже молодь женеться за трендами, які змінюються дуже часто?

Так, мода часто міняється, але сьогодні для молодого покоління пріоритет в іншому — воно стає більш свідомим, дбає за екологію, сортує сміття, думає про майбутнє. І ви знаєте, це надзвичайно круто!

Згодна. Але ще існує проблема парникових газів, вторинної переробки та компостування.

Ми йдемо до того, щоб мінімізувати шкідливий вплив на навколишнє середовище. Наприклад, зараз ми робимо підошву з матеріалу ЕВА (етиленвінілацетат). В Європі його використовують близько 7 років. Це сучасний, легкий екологічний матеріал, який піддається переробці, а в процесі його виготовлення кількість шкідливих речовин, що викидаються у навколишнє середовище — набагато менша. Для підошви ми використовуємо латексний клей, максимально нешкідливий і екологічний.

З цього року запускаємо проект з повернення наших виробів: якщо людина купила в нас взуття, відносила його, то може повернути і отримати знижку 10% на весь товар. А ми вже самостійно будемо здавати наші вироби на переробку. Тканину, ясна справа, повторно не відновимо для взуття, але переробимо для інших речей. А підошва цілком піддається повторній переробці — для цього повернемо її виробнику .

Якби ви могли охарактеризувати бренд трьома словами, якими б вони були?

Просто, зручно, здорово. Для мене важливо, щоб людина, користуючись нашим взуттям, почувалася настільки невагомо і зручно, щоб забувала, що ноги взуті. Мені подобається мінімалізм і я намагаюсь, щоб усі наші моделі були простими та класичними. Ну а здоров'я — тут можна не пояснювати, просто потрібно розвивати культуру носіння правильного взуття в країні.

Робота в умовах каракрізісу

.Що змінилося в роботі під час карантину та ваш сценарій роботи в ситуації кризи?

Працюємо у віддаленому режимі, виробництво зупинили повністю: пряжа і тканина поки не виробляється. А немає сировини — немає і продукції. Поки продаємо те, що є на складі. Також зупинили контракти по опту і дропшиппінг

Будемо робити акцент на дешевий сегмент взуття до 1000 грн, бо розуміємо, що у людей немає роботи і немає грошей.

Відкриття шоуруму поки відклали, будемо дивитися на запити. У планах — виробництво тканини з дедалі більшим вмістом конопляного волокна ну і, звичайно, запуск дитячої лінійки. Незважаючи на карантин, плануємо трохи збільшити обсяг продажів за рахунок зменшення ціни продукції.

Ваше бачення поведінки споживачів в середньостроковій перспективі?

Очікуємо якесь короткочасне збільшення продажів відразу після закінчення карантину. Зараз люди не знають, що їх чекає на виході з карантину, але, думаємо, після закінчення всього цього інтерес до нашої продукції знову з'явиться. До того ж — в теплий сезон наша взуття — це просто порятунок для ніг. Воно забезпечує відмінну вентиляцію і абсорбацію надлишку вологи.

Чим може допомогти держава бізнесу? Чи цікаві для бізнесу кредити 5-7-9 %?

Поки цю можливість не розглядаємо в зв'язку з "особливостями" умов таких кредитів. Розраховуємо на свої сили. Швидше за все не будемо робити такі широкі лінійки як планували, а сконцентруємося на самих ходових моделях.

Розмовляла Олена Бутенко