Что прикупить блогеру на Черную пятницу

Еще 200 лет назад в Америке появилась традиция устраивать распродажи после Дня Благодарения (четвертый четверг ноября).

Но термин "Черная пятница" возник только в 1966 году. Относительно недавно традиция перекочевала в Украину. В этот день магазины по всей стране предоставляют феноменальные скидки и устраивают всевозможные акции.

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Черная пятница — отличная возможность приобрести самые желанные вещи. Люди довольно часто называют день грандиозных распродаж праздником. И неудивительно, ведь это возможность не только купить подарки для близких, но и порадовать себя. А где подарки — там и праздник. Черная пятница 2020 состоится 27 ноября.

Блогеры и зачем им гаджеты

Профессия блогера зависит от личной креативности. Но для воплощения задумок необходимо наличие целого спектра оборудования. Помимо этого, блогеру необходимо оставаться актуальным, а значит — постоянно повышать качество выпускаемого контента.

Для хорошего визуального оформления нужна профессиональная камера и надежное освещение, а для качественного звука — микрофон. Нельзя забывать о монтаже. Нужен хороший ПК, который потянет необходимое программное обеспечение. Что уж говорить, если речь идет о блогере, снимающем летсплеи. Тут и вовсе требуется самый передовой компьютер.

Эти вещи не из дешевых, потому блогеры постоянно вкладывают средства в свою деятельность. Труднее всего приходится новичкам. Но тут на выручку приходит день массовых распродаж.

Что нужно блогеру для работы

• Камера. Самый важный и, пожалуй, самый дорогой гаджет. Стоит отталкиваться от контента, который выпускает блогер. Во многих случаях подходящим вариантом будет одна из моделей фотокамер Canon или Nikon. К примеру, у беззеркалок часто есть функция съемки в 4К. Лайфстайл-блогерам лучше подойдут портативные камеры вроде Sony Handycam или экшн-камеры из ряда GoPro.

• Микрофон. Нельзя забывать о звуке. Блогера должно быть не только хорошо видно, но и слышно. Для качественной записи хорошо подойдет конденсаторный микрофон. Отличными вариантами могут быть продукты фирм AKG или Audio Technica, которые пользуются широким спросом не только среди блогеров, но и музыкантов.

• Компьютер. Для качественной работы софта необходим довольно мощный ПК. Потому желательно обеспечить себя передовой видеокартой, мощным процессором и большим объемом оперативной памяти.

Вооружив себя правильными гаджетами, можно быть уверенным, что труд в итоге увенчается успехом. Все необходимое вы можете приобрести на Comfy.ua.