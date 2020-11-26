Что происходит с добычей газа и почему клиентский сервис стал трендом года

Все эксперты в один голос заявляли: лучшего времени, чем 2020 год, для запуска газового рынка для населения в Украине нет. Цены низкие, зима была теплой, хранилища полные. Все с этим согласились и получили долгожданный рынок, в котором поставщики стали конкурировать за потребителя. При этом те самые причины — низкие цены, теплые зимы и полные хранилища — не слишком приятны для добычи газа. А тут еще и пандемия коронавируса.

Какие факторы влияют на добычу, как можно ее увеличить и почему без клиентского сервиса теперь никак?

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Проблемы с добычей

Сокращение инвестиций в украинскую газодобычу продолжается уже несколько лет: последние крупные проекты пытались реализовать Shell и Chevron еще в 2014-2015 годах. В 2020-м это стало мировым трендом. В 2020 году цены на газ в Европе рекордно упали: почти в два раза ниже пятилетнего минимума. Спрос был низкий, запасов много, хранилища переполнены. Отопительный сезон, конечно, позволит слегка отыграть позиции, но прогнозы говорят, что цены пойдут вниз сразу после зимы. В итоге компании, как украинские, так и мировые, потеряли часть прибыли и увеличили расходы на защитные средства от коронавируса, коррекцию рабочего времени, логистику и социальные программы. Инвестиции пошли на спад. Shell, Total и Saudi Aramco сократили капитальные инвестиции на 20%, ExxonMobil — на 30%.

При этом время бездумного разбазаривания ресурсов прошло, поскольку их в Украине осталось не так и много. По данным "Укргаздобычи", 75% месторождений истощены более чем на 80%. "Природное падение добычи на существующих участках составляет порядка 1,5 млрд куб. м в год", — объясняют в госкомпании.

Все понимают, что это значит: скоро ресурс истощится полностью, и чем больше мы добываем, тем больше падает давление в продуктивных пластах. Нужны новые месторождения. И у нас они есть. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине более 12 тыс. только разведанных месторождений последних ископаемых, а разрабатывается лишь треть.

Остальные либо у государства, либо у частных компаний в виде спящих лицензий. Это Черноморский шельф, Карпатский регион, большие участки на суше, участки с нетрадиционными запасами газа — Олесская и Юзовская площади. Только украинская акватория Черного моря потенциально содержит, по прогнозам геологов, около триллиона кубометров газа.

Крупные мировые игроки наш рынок добычи обходят. Украина непрозрачна, попытки были, но пока, увы, все достаточно сложно. Почему так происходит? В прошлом году государство провело конкурсы СРП (соглашение о разделе продукции) девяти участков. Победителей определили в июле 2019 года. Подписание контрактов с инвесторами затянулось на 1,5 года. Менялся состав правительства, менялась межведомственная комиссия, проекты слишком сложные, не было единого проекта договора. В итоге процесс взял под контроль премьер, и все надеются, что соглашения, а это инвестобязательства от $450 млн до $1,5 млрд, подпишут в этом году.

Чтобы открыть более крупные объекты, такие как Черноморский шельф и Юзовскую площадь, нужно провести геолого-разведывательные работы, чтобы дать инвесторам четкие цифры по запасам и снизить хотя бы геологические риски. Также бизнесу нужны фискальные преференции, например, более низкая рента на добычу запасов, которые сложно извлечь. В итоге инвестиции в Черноморский шельф могут составить $3 млрд в течение первых пяти лет после получения лицензии. Юзовская площадь потянет еще на $400 млн.

Госинвестиции

Впрочем, нельзя сказать, что в добычу не инвестируют: "Нафтогаз" подписал PEC-контракт (PEC — production enhancement contract, комплексное повышение добычи газа) с международной компанией Expert Petroleum. Это $30 млн инвестиций в 13 истощенных месторождений Западной Украины. За пять лет обещают прирост добычи в 300 млн куб. м газа.

Также госкомпания привлекла 51,9 млн евро от ЕБРР на развитие газодобычи и энергоэффективности, что позволит, например, "Укргаздобыче" внедрить новую энергоэффективную технологию на Локачинском промысле (Волынская область) и обновить парк станков для капитального ремонта скважин для работ на сверхвысоких глубинах (более 5 км). В целом же государственная газодобыча обещает расти.

"Мы видим возможность прирастить 30-50 млрд куб. м, экономически целесообразных для добычи запасов газа до конца 2024 года. Это тот объем, который необходим для перекрытия ресурсного голода и природного падения. Для этого необходимо инвестировать от $3 до $5 млрд. Мы готовы сотрудничать с компаниями, которые способны обеспечить дополнительные инвестиции, технологии, опыт. Необходима синергия, которая даст быструю и эффективную реализацию стратегических проектов для получения запасов, которые потом можно будет конвертировать в добычу", — комментирует Александр Романюк, директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча".

Рост частных добытчиков

В то же время самый крупный частный украинский газодобытчик "ДТЭК Нефтегаз", который делает ставку на глубокие скважины, показывает рост добычи. В 2020 году после четырехлетнего периода стабильного сохранения уровня добычи на базовых месторождениях компания выходит на новую динамику роста. За три квартала текущего года она увеличила добычу газа на 11%, газового конденсата — на 8%. По словам генерального директора "ДТЭК Нефтегаз" Игоря Щурова, этот результат был достигнут благодаря системным инвестициям и внедрению инновационных технологий. Так, за 2020 год инвестиции компании составили более $90 млн.

Основными направлениями инвестиций стали бурение, строительство объектов наземной инфраструктуры и современные технологии. В 2020 году "ДТЭК Нефтегаз" продолжил реализацию программы бурения на Семиренковском и Мачухском месторождениях: компания уже построила три новые скважины и ведет бурение еще двух. Было завершено строительство важных инфраструктурных объектов: дожимных компрессорных станций, которые помогут с максимальной эффективностью работать на действующих месторождениях, находящихся в зрелой стадии. Уже сегодня на них достигнуты самые высокие для Украины и Европы темпы разработки. Также применялись новые методы интенсификации и ремонта скважин. Важная составляющая стратегии "ДТЭК Нефтегаз" — развитие бизнеса. В этом году компания выиграла аукцион на приобретение спецразрешения на пользование недрами Будыщанско-Чутовской площади и ожидает подписания СРП по Зиньковской нефтегазовой площади.

"ДТЭК Нефтегаз" продолжит активно инвестировать в развитие украинской газодобычи. Как неоднократно заявлял Игорь Щуров, компания планирует нарастить добычу газа до 2 млрд куб. м в 2021 году и увеличить этот показатель до 5 млрд куб. м в ближайшие пять лет.

Экосистемы услуг

Открытие рынка газа подчеркнуло соревновательный тренд на улучшение клиентского сервиса как у компаний, которые занимаются распределением газа, так и у сервисов, которые его поставляют.

Операторы газораспределительных сетей занялись улучшением своих сервисов за счет автоматизации и развития дополнительных видов бизнеса, которые могут обеспечить потребности в поверке приборов учета и создании газового оборудования.

Например, Региональная газовая компания подняла на новый уровень поверку газовых счетчиков и для населения, и для промышленности. В 2020 году в Харькове заработал метрологический центр РГК. "Умная фабрика": вместо людей счетчики поверяются роботами. Это происходит очень быстро: 72 бытовых счетчика за 30 мин., 200 тыс. в год. Это пятая часть потребности всей Украины в год.

Оборудование центра позволяет обслуживать как обычные, так и умные и промышленные счетчики, в частности, и те, что используются на магистральных сетях оператора ГТС. Немецкая линия Inotech может работать с приборами учета мощностью 6,5 тыс. куб. м в час. В планах РГК — построить еще четыре таких центра, что позволит поверять до 1 млн бытовых и 20 тыс. промышленных счетчиков в год.

Также около полутора лет работает проект RGC Production — современный автоматизированный промышленный комплекс, который позволяет производить оборудование европейского качества. Ежемесячно завод во Львове отгружает 80 газорегулирующих пунктов и пунктов с приборами учета газа, которые устанавливают по всей Украине. Они работают на газопроводах в 16 областях Украины, обеспечивая стабильность давления.

По качеству продукции аналогов в Украине в этом сегменте нет. "Это был студенческий проект, который превратился в современное производство. Завод запустили за девять месяцев. Сумма инвестиций в предприятие составляет порядка 2 млн евро. Сегодня завод загружен на 100% и работает в две смены. Спрос на продукцию есть, поэтому мы строим второй завод в Днепропетровской области", — говорит СЕО РГК Олег Никоноров.

В клиентском сервисе можно выделить платформу 104.ua, которая создала единую экосистему для клиентов 20 операторов газораспределительных сетей, работающих под брендом РГК (более 8 млн потребителей), и 16 поставщиков газа по всей стране. "Есть операторы газораспределительных сетей, и есть поставщик. Мы тот сервис, который их объединяет. Мы доступны 24/7 и предоставляем максимально быстрые операции", — говорит СЕО компании Юрий Петрук.

Теперь 104.ua объединяет контакт-центр (до 60 млн обращений в год, среднее время ожидания 1 мин. 12 сек.); личный кабинет и мобильные приложения (3,5 млн клиентов суммарно из 8 млн клиентов); боты 7104 в Viber и Telegram и 120 центров обслуживания.

Дополнительное новшество — терминалы, позволяющие быстро зарегистрироваться в сервисе и выполнить базовые услуги: передать показания счетчиков, оплатить, распечатать счета и другие документы. Их будет 30 до конца года, еще 150 в следующем году. В планах открывать терминалы даже в торговых центрах. Открываются и инновационные клиентские пространства, напоминающие магазины Apple, одно из них заработало на Крещатике в Киеве. Но главное — в любом центре можно решить вопросы, находясь на другом конце страны. "Будучи в Киеве, вы можете заказать работы по подключению к сети во Львове или Виннице, полный цикл услуг: разработку и согласование проекта, сами работы по подключению, оборудование. Мы сопровождаем клиента, работы проводят операторы на местах", — подчеркивает Юрий Петрук.