Что такое CVV и CVC на банковской карте?

Сегодня люди всё реже пользуются наличными средствами, ведь оплата услуг и покупка товаров с помощью банковских карт является удобным и быстрым вариантом. Если говорить о безопасности, то кража банкнот — довольно распространённое явление. В случае с пластиковой картой просто так украсть средства не так уж и легко, за исключением случаев, когда человек не держит в секрете платежные данные.

Чтобы снять в банкомате, злоумышленникам необходимо заполучить пластиковую карту и подобрать ПИН-код к ней. Но если в наличии нет карточки, то снять с нее деньги через интернет можно только в том случае, если знать код CVV или CVC. Подробно о них можно узнать на странице https://oplata.com/blog/chto-takoe-cvv-kod-i-cvc-kod-na-bankovskoj-karte. Мы же предлагаем кратко изучить, для чего используются эти коды.

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Что такое коды CVV и CVC?

CVV (CardVerificationValue) — это зашифрованные номера, которые наносятся на магнитную полосу пластиковых карточек, относящихся к платёжной системе Visa. Данный код карты используют при оплате товаров или услуг, а предназначается он для определения банком реальных держателей карт, которые имеют доступ к конкретным платёжным реквизитам.

CVC (CardValidationCode) — код защиты, который наносят на пластиковые карточки системы MasterCard. Этот код предназначается также для идентификации пользовательских счетов. Различия наблюдаются только в используемом протоколе безопасности: для карт Visa это Verified, для MasterCard — 3D-Secure.

Назначение номеров CVV2 и CVC2

Для дополнительной защиты средств на пластиковой карточке банки Украины и других стран мира используют еще одни виды кодов безопасности — CVC2 и CVV2. Они также представляют собой трёхзначные защитные номера, при этом они обеспечивают повышенный, второй уровень защиты. CVV2/CVC2 используются при:

переводах онлайн;

покупках в интернет-магазине;

пополнении электронных кошельков.

Обеспечение дополнительной степени безопасности

Довольно часто банки сомневаются, что денежные операции проводятся держателями карточек, даже при правильном указании реквизитов, включая код безопасности на банковской карте. Обычно это возникает, если сумма транзакции превышает установленный лимит перевода без авторизации. В таком случае на номер телефона держателя отправляется СМС-сообщение с указанием одноразового кода. Введение полученного кода в специальную форму является третьим уровнем защиты при подтверждении платежей.