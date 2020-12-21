Бизнес 30 минут назад

Complex-V представила проект подсветки моста через Русановский пролив в Киеве (ВИДЕО)

Чтобы не мешать жителям окрестных домов, предусмотрена возможность смены яркости и интенсивности света

Complex-V представила проект подсветки моста через Русановский пролив в Киеве (ВИДЕО) Complex-V представила проект подсветки моста через Русановский пролив в Киеве (ВИДЕО)

Компания Complex-V поделилась своим новым проектом — подсветки моста через Русановский пролив в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кратко и по делу в Telegram

На мосту длиной 349 метров установлены светодиодные ленты Proled в верхней части и 5 линейных светодиодных светильников бренда LEDS C4 на нижней части.

Полностью полноцветное освещение моста охватывает боковые стороны и мостовые опоры, что дает возможность менять цвет всех его сегментов.

Чтобы обеспечить удобство и комфортное проживание жителей соседних домов, предусмотрена возможность смены яркости и интенсивности света.

В архитектурном освещении моста через Русановский канал использовано семейство светодиодных светильников скользящего света линейного формата, предназначенного специально для создания элегантного и совершенного градиента на вертикальных архитектурных поверхностях. Они идеальны для пространств с небольшой проходимостью.

Ориентируемость с углом поворота 180º обеспечивает идеальное сочетание свечения различных последовательно установленных светильников. Корпус выполнен из анодированного алюминия, чтобы максимально продлить срок службы продукта. Высокая степень пылевлагозащиты делает возможным устанавливать светильники в сложных эксплуатационных условиях.

Пока что еще продолжается процесс настройки, но уже сейчас можно наблюдать за ярким динамичным освещением.

Читайте также:
Появилось видео, как может выглядеть подсветка нового Подольского моста в Киеве

Это не первый проект освещения моста, в кейсе компании такие проекты, как подсветка Пешеходного моста на Труханов остров в 2013 году, Моста влюбленных в 2017 году и Велопешеходный мост в 2019 году.

Также компания разработала проект подсветки Подольского моста, который сейчас возводится.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве на острове Муромец планируют построить скейт-парк
В Киеве на острове Муромец планируют построить скейт-парк
В Киеве арестовали подозреваемого в убийстве в переходе на Майдане
В Киеве арестовали подозреваемого в убийстве в переходе на Майдане
Украина намерена в 2021 году начать восстановление "европейской" колеи от Чопа до Ужгорода
Украина намерена в 2021 году начать восстановление "европейской" колеи от Чопа до Ужгорода
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Bugatti выпустила бриллиантовые часы по цене суперкара McLaren (ФОТО)

  3. Новый украинский лоукостер отложил запуск авиарейсов

  4. Подаренную Лаврову "икону из Луганска" вернут в Боснию для изучения ее происхождения

  5. Цена биткойна может вырасти до $1 млн — эксперт

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...