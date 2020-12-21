Complex-V представила проект подсветки моста через Русановский пролив в Киеве (ВИДЕО)

Компания Complex-V поделилась своим новым проектом — подсветки моста через Русановский пролив в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

На мосту длиной 349 метров установлены светодиодные ленты Proled в верхней части и 5 линейных светодиодных светильников бренда LEDS C4 на нижней части.

Полностью полноцветное освещение моста охватывает боковые стороны и мостовые опоры, что дает возможность менять цвет всех его сегментов.

Чтобы обеспечить удобство и комфортное проживание жителей соседних домов, предусмотрена возможность смены яркости и интенсивности света.

В архитектурном освещении моста через Русановский канал использовано семейство светодиодных светильников скользящего света линейного формата, предназначенного специально для создания элегантного и совершенного градиента на вертикальных архитектурных поверхностях. Они идеальны для пространств с небольшой проходимостью.

Ориентируемость с углом поворота 180º обеспечивает идеальное сочетание свечения различных последовательно установленных светильников. Корпус выполнен из анодированного алюминия, чтобы максимально продлить срок службы продукта. Высокая степень пылевлагозащиты делает возможным устанавливать светильники в сложных эксплуатационных условиях.

Пока что еще продолжается процесс настройки, но уже сейчас можно наблюдать за ярким динамичным освещением.

Это не первый проект освещения моста, в кейсе компании такие проекты, как подсветка Пешеходного моста на Труханов остров в 2013 году, Моста влюбленных в 2017 году и Велопешеходный мост в 2019 году.

Также компания разработала проект подсветки Подольского моста, который сейчас возводится.