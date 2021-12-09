Что нужно делать Украине, чтобы не только стать богатой, но и сделать украинцев богаче?

Государству нужна стратегия взаимодействия с бизнесом. Потому что следует взять имеющиеся у нас ресурсы и прийти к результату, выгодному всем жителям. Например, если мы хотим, чтобы фактическая зарплата украинца выросла, нам следует дать ему высокооплачиваемую работу.

В моей истории инвестора случались успешные и неуспешные вложения. Пример успешного — сеть автозаправок UPG, а неуспешного — компания, размещающая видео рекламу на улицах Киева. Инвестиции для меня — вид деятельности, приносящий прибыль. Для предпринимателя — это возможность масштабировать свой бизнес. Для государства — рабочие места, налоги и репутация.

Инвестиционная деятельность в Украине находится в состоянии турбулентности, во многом по причине нежелания государства осознавать свою роль в этом процессе. Кажется, что каждая власть видит свое участие в экономике только с позиции больших цифр, громких слов и желания получить налоги.

Налоги нужны, так как это вложение в общее благо. Школы, дороги, уличное освещение, термомодернизация домов — все это делают на наши деньги, но заковыка в том, что природа денег заключается в необходимости их воспроизведения. Если задушить налогами и сборами маленького производителя сыра или носков, у него не останется денег и мотивов на развитие бизнеса. Тактика государства в том, чтобы ежегодно выполнять госбюджет, а дальше хоть трава не расти. Из года в год эта история повторяется.

Государству нужна стратегия взаимодействия с бизнесом. Потому что следует взять имеющиеся у нас ресурсы и прийти к результату, выгодному всем жителям. Например, если мы хотим, чтобы фактическая зарплата украинца выросла, нам следует дать ему высокооплачиваемую работу. Чем больше рабочих мест у нас будет, тем больше налогов получит государство. Причем, не только “налогов на зарплату”.

Человек с высокой зарплатой начнет тратить больше денег на покупку продуктов, одежды, бытовой техники и так далее. В каждом товаре есть свой налог, а если товар украинский, то еще и зарплата других работников. То есть, деньги для государства не берутся из пустоты, а генерируются из прибыли. Если коммерческое предприятие убыточное, налоги от него вы не получите. Оно просто закроется.

Усиление налогового давления без полноценной либерализации экономики и снижения давления на предпринимателей — это близорукая позиция. Под либерализацией я подразумеваю открытие новых рынков, системное привлечение зарубежных инвесторов (как суверенных, так и частных), снижение роли государства в банковском секторе, налоговые льготы для крафтового бизнеса.

Почему польский сыр стоит дешевле украинского? Потому что в начале 2000-х поляки решили системно развивать молочный сектор и выйти с ним в европейские лидеры. Государство снизило налоги и платежи для производителей, разработало систему дотаций.

В “девяностых” я сотрудничал с большой польской компаниейи сейчас сильно удивлен их успеху. Потому что тогда, 20-30 лет назад Польша была слабее нас в смысле экономики. Изъеденная советской тоталитарной системой страна. Однако же.

В 2019 году на Польшу приходилось 1,7% мирового производства молока и 8,5% от общего объема поставок молока в ЕС-28, сразу после Нидерландов, на которые приходилось 9,7% поставок молока.

Польская молочная промышленность претерпела трансформацию после вступления Польши в ЕС (2004 г.). Производство молока и молочных продуктов стало концентрированным, что привело к экономии за счет масштаба. В 2005-2019 годах выручка компаний, занимающихся переработкой молока, выросла более чем на 90%.

Польша инвестировала свои государственные ресурсы в развитие конкретной отрасли, чтобы в будущем превратить эти вложения в прибыль. Это институциональные инвестиции суверена в собственное развитие, дивиденды от которых государство получает в виде налогов из увеличенного внутреннего и внешнего потребления. Снизили стоимость электроэнергии — снизили себестоимость — завоевали рынок Украины (польские сыры у нас лидируют среди импортных) — получили экспортную валюту — оплатили налоги — повысили зарплату сотрудникам — сотрудники совершают покупки внутри Польши.

Нужно ли Украине вступать в ЕС для трансформаций экономики? Да, но для начала нужно показать нашу практическую заинтересованность в этом. Привести законодательство в согласие с их требованиями (принять все евродирективы), разработать и внедрить ясную и понятную стратегию развития государства.

Какой должна быть стратегия государства?

Ввести налог на выведенный капитал. Платить государству нужно не в момент возникновения прибыли, а в момент ее потребления. Провести аудит государственной собственности и структуры экономики Украины. Например. У нас нет больших стекольных производств, а потребность в стекле существует. Значит, нужно отдать в концессию помещение и землю под ним, подружиться с инвестором и предложить ему инвестиции в отрасль. Ведь рынок сбыта внутри страны есть, значит нужно создавать товар. Выбрать 5 отраслей с экспортным потенциалом и снизить налоговую нагрузку всем новым предприятиям в ней. Открываешь завод по производству сыра? С тебя снимают НДС на год, дают факторинг от госбанка и подобное. На публичные государственные должности (главы нацбанков, государственных компаний) назначаются люди, только по результатам публичного конкурса. Кстати, о госкомпаниях. Все нерентабельные (за исключением стратегически важных военных, энергетических и прочих) предприятия продаются частным лицам с целью модернизации производства. Не просто продать и уничтожить, что произошло с керамической и стекольной отраслями, а конкретно модернизировать. Даже можно отдавать за нулевую стоимость, лишь бы частный инвестор перезапустил производство, стал платить налоги и давать рабочие места.

Это только часть основных пунктов, которых на самом деле десятки, но нужно с чего-то начинать. Уместно к ним добавить полную реформу банковской, судебной и правоохранительной власти.

Украине стыдно быть не богатой, особенно на фоне Польши, стартовые позиции которой были хуже наших в начале девяностых.