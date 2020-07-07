Daimler хочет продать завод во Франции, на котором производят Smart

Транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler планирует отказаться от своего автозавода в Амбахе (Франция) в угоду китайским мощностям.

Издание autoconsulting.com транслирует позицию концерна, согласно которой он "намерен начать переговоры о продаже" автозавода.

Предприятие в Амбахе выпускает электрокары Smart EQ Fortwo уже больше 20 лет. Однако производство следующего поколения Смартов с 2022-го будет налажено в Китае на мощностях Geely. Именно поэтому площадка во Франции оказалась невостребованной. Ожидалось, что она возьмётся за сборку батарейных Мерседесов EQ, однако коронавирусный кризис вынуждает Daimler к сокращению и оптимизации глобальной производственной сети.

Второй завод, где выпускают Smart и Renault Clio, Twingo находится в Словении. Из-за пандемии он сократит около 400 сотрудников (из 3200), но пока не планирует отказываться от производства.

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Напомним, что в 2013 году концерн Daimler стал совладельцем китайского автопроизводителя BAIC Motor. Немцы приобрели 12-процентный пакет ценных бумаг фирмы за 625 миллионов евро. Сделка состоялась перед проведением BAIC первичного размещения акций на бирже (IPO).

Помимо 12 процентов акций BAIC, концерн Daimler получит два места в совете директоров китайского производителя, а также один дополнительный процент акций фирмы Beijing Mercedes-Benz Sales Service Co. Он занимается реализацией автомобилей марки Mercedes-Benz в Китае. Таким образом, общая доля Daimler в этой компании составит 51 процент.