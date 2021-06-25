Бизнес 20 минут назад

"Дарница" вошла в рейтинг компаний, реализующих стратегии устойчивого развития

В рейтинг включены компании из разных сфер, которые реализуют стратегии с учетом целей устойчивого развития

"Дарница" вошла в рейтинг компаний, реализующих стратегии устойчивого развития "Дарница" вошла в рейтинг компаний, реализующих стратегии устойчивого развития

Фармацевтическая компания "Дарница" вошла в Рейтинг устойчивого развития-2021, который составлен экспертами журналов "Деньги" и "Корреспондент" в партнерстве с Сетью Глобального договора ООН в Украине.

В рейтинг включены компании из разных сфер, которые реализуют стратегии с учетом целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба "Дарницы". При составлении рейтинга учитывалось наличие в компаниях антикоррупционных процедур и практик, гендерная сбалансированность в высших органах управления, уровень компенсации оплаты труда, наличие социально направленных программ, финансирование проектов по энергомодернизации и динамики сокращения углеродного следа.

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По словам председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, цели устойчивого развития, сформулированные Генеральной ассамблеей ООН — это набор критериев, реализация которых направлена на преодоление бедности, защиту планеты и обеспечения мира и благосостояния людей.

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А "Дарница", по его словам, своей деятельностью способствует поддержанию здоровья, утверждению прогрессивной образования и развития культуры в Украине, а также реализует политику уменьшения влияния на окружающую среду.

"Дарница" поддерживает глобальную тенденцию устойчивого развития бизнеса, поэтому мы взяли на себя дополнительные обязательства и системно работаем над их реализацией. Сейчас "Дарница" находится в стадии трансформации, поэтому для нас важно, чтобы активный рост компании сопровождалось положительными преобразованиями на благо общества и окружающей среды. В 2020 году мы направили на эти цели более 14 млн гривен", — отметил Шимкив.

Он подчеркнул, что "Дарница", как лидер фармацевтического рынка, фокусируется на расширении доступности лечения эффективными и безопасными препаратами, а наиболее уязвимые категории людей компания бесплатно обеспечивает медикаментами благодаря партнерству с негосударственными организациями.

Шимкив напомнил, что с 2015 года "Дарница" системно сотрудничает с общественным сектором в направлении развития прогрессивного образования, с целью внедрения в Украине современных образовательных форматов обучения и содействия воспитанию лидеров в молодежной среде. Компания имеет более чем 10 летний опыт внедрения экологических инициатив, в частности — энергоэффективных технологий на производстве, ответственного обращения с отходами, масштабирование принципов "зеленого офиса" и воспитания эко-ответственного культуры среди работников.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании — помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и психическое здоровье, а также решение проблем боли. Продукция "Дарницы" экспортируется в 15 стран мира. Бенефициары компании — семья Загорий.

 

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