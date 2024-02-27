ДБР відреагувало на заяву "Сінево": арешт головного офісу відбувся ще у 2022 році

Державне бюро розслідувань підтверджує арешт приміщень лабораторії "Сінево Україна" у рамках розслідування за фактом можливої незаконної передачі держмайна третім особам. Проте в ДБР кажуть, що не проводили жодних слідчих дій, які б могли зупинити роботу компанії.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Там зауважують, що правоохоронці ще з 2022 року здійснюють досудове розслідування за фактом вчинення службовцями одного з Міністерств, Фонду державного майна та державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА можливого незаконного відчуження цілісного-майнового комплексу державного підприємства.

"Під час розслідування досліджувалась законність перереєстрації частини цілісного-майнового комплексу третім особам. У 2022 році слідчим суддею за клопотанням прокурора накладено арешт на ці приміщення", - йдеться у повідомленні ДБР.

Там підкреслюють, що жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності не проводилось і після накладення арешту на держмайно у 2022 році жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає й сьогодні

"Вказаний арешт був неодноразово предметом судових оскаржень, які залишили ухвалу слідчого судді в силі", - зазначили в ДБР.

Там додали, що досудове розслідування триває за ч. 5 ст. 191 КК України.

"Сінево заявляє про тиск на бізнес

Нагадаємо, компанія "Сінево Україна" 27 лютого заявила, що змушена зупинити роботу в головному офісі у Києві та центральній лабораторії через арешт будівель Державним бюро розслідувань.

У "Сінево" називають арешт, накладений ДБР на будівлю головного офісу і центральної лабораторії в Києві, безпідставним та протизаконним та заявляють про тиск на бізнес.

"Компанія "Сінево Україна" закликає ДБР та органи влади до якнайшвидшого розв'язання питання у правовому полі та скасування незаконного арешту будівлі лабораторії. Лише прямий і відвертий діалог влади з бізнесом допоможе зупинити", - заявили у мережі лабораторій.

Зауважимо, мережа лабораторій "Сінево Україна" розпочала роботу в Україні у 2007 році й зараз об'єднує понад 340 відділень у 139 містах країни. За рік вони обслуговують близько 4 млн людей. Дохід компанії у 2022 році становив 1,3 млрд грн, а чистий збиток – 247 млн грн.