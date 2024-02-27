ГБР отреагировало на заявление "Синево": арест головного офиса произошел еще в 2022 году

Государственное бюро расследований подтверждает арест помещений лаборатории "Синево Украина" в рамках расследования по факту возможной незаконной передачи госимущества третьим лицам. Однако в ГБР говорят, что не проводили никаких следственных действий, которые могли бы остановить работу компании.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Там отмечают, что правоохранители еще с 2022 года осуществляют досудебное расследование по факту совершения служащими одного из Министерств, Фонда государственных имуществ и государственного предприятия Украинского научно-исследовательского института нефтеперерабатывающей промышленности МАСМА возможного незаконного отчуждения целостно-имущественного комплекса государственного предприятия.

"В ходе расследования исследовалась законность перерегистрации части целостно-имущественного комплекса третьим лицам. В 2022 году следователем судьей по ходатайству прокурора наложен арест на эти помещения", - говорится в сообщении ГБР.

Там подчеркивают, что никаких следственных действий в отношении указанного медицинского предприятия, препятствующих осуществлению его деятельности, не проводилось и после наложения ареста на госимущество в 2022 году никаких препятствий в предоставлении медицинских услуг не возникало и не возникает и сегодня.

"Указанный арест был неоднократно предметом судебных обжалований, которые оставили определение следователя судьи в силе", - отметили в ГБР.

Там добавили, что досудебное расследование продолжается по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

"Синево заявляет о давлении на бизнес

Напомним, компания "Синево Украина" 27 февраля заявила, что вынуждена остановить работу в головном офисе в Киеве и центральной лаборатории из-за ареста зданий Государственным бюро расследований.

В Синево называют арест, наложенный ГБР на здание головного офиса и центральной лаборатории в Киеве, безосновательным и противозаконным и заявляют о давлении на бизнес.

"Компания "Синево Украина" призывает ГБР и органы власти к скорейшему решению вопроса в правовом поле и отмене незаконного ареста здания лаборатории. Только прямой и откровенный диалог власти с бизнесом поможет остановить", - заявили в сети лабораторий.

Отметим, что сеть лабораторий "Синево Украина" начала работу в Украине в 2007 году и сейчас объединяет более 340 отделений в 139 городах страны. В год они обслуживают около 4 млн человек. Доход компании в 2022 году составил 1,3 млрд грн, а чистый убыток – 247 млн грн.