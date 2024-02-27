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Бизнес
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"Синэво" грозит полное прекращение работы из-за ареста здания головного офиса с лабораторией

"Синэво" грозит полное прекращение работы из-за ареста здания головного офиса с лабораторией
Фото: facebook.com/synevolab

Суд по ходатайству Государственного бюро расследований наложил арест на здание головного офиса и центральной лаборатории "Синэво Украина" в Киеве. В компании считают такое решение давлением на бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба европейской сети медицинских лабораторий "Синэво Украина".

"Арест, наложенный на здание головного офиса и центральной лаборатории компании, расположенной по адресу г. Киев, пр-т Академика Палладина 46/2 (корп. 3), Лычаковским районным судом г. Львова по ходатайству Государственного бюро расследований (ГБР), есть противоправным, незаконным и может считаться давлением на бизнес, который является крупнейшей европейской инвестицией в отрасль здравоохранения Украины", - говорится в официальном заявлении.

Уголовное производство, в рамках которого ГБР был наложен арест на здание, ведется по факту якобы незаконного вывода из государственной собственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 годы.

В то же время, это уголовное производство ГБР не имеет никакого отношения, ни к международной группе Medicover, частью международной группы которой является "Синэво Украина", ни к зданию, принадлежащему группе, и на которое наложен арест.

В компании напоминают, что международная группа Medicover, в лице своего участника – кипрской компании "Линкмикс Холдингс Лимитед", приобрела здание еще в 2010 году у физических лиц.

"То есть на момент приобретения здания в 2010 году, оно находилось в частной собственности, а не принадлежало государству, соответственно, здание никоим образом не могло быть выведено из государственной собственности в 2016-2021 годах", - подчеркивают в Синэво Украина .

Более того, в период с 2013 по 2016 годы международная группа Medicover на правах законного владельца здания провела реконструкцию здания с целью улучшения его характеристик для ведения бизнеса по предоставлению украинцам качественных лабораторных услуг.

В ходе реконструкции площадь здания была увеличена более чем в три раза. А по законодательству Украины, после такой реконструкции, здание считается вновь его владельцем объектом, что, в свою очередь, дополнительно доказывает неправомерность наложенного ГБР ареста.

"К тому же, арест на здание был наложен ГБР без официального уведомления компании и владельца здания - кипрской компании "Линкмикс Холдингс Лимитед", и без вызова представителей компаний на соответствующее судебное заседание. В результате чего Синэво Украина стало известно об аресте только по факту появления соответствующего записи в государственном реестре", - сообщают в "Синэво Украина" .

Там настаивают, что арест, наложенный ДБР на здание, с правовой точки зрения является незаконным. Соответствующее уголовное производство ГБР использовано исключительно как надуманный и необоснованный повод для наложения ареста.

"Арест, очевидно, является прямым проявлением давления на международную группу Medicover и лабораторию Синэво Украина", – констатируют в компании .

Дополнительным подтверждением такого давления со стороны ГБР является то, что наложенный на здание арест предусматривает кроме стандартных запретов отчуждения имущества также запрет владельцу здания использовать такое здание любым образом, в том числе путем передачи здания (его части) в аренду другим лицам.

"Это не только нестандартный для такого рода арестов запрет, но и действие, направленное на блокирование работы медицинской лаборатории "Синэво Украина", которая единолично использует здание в качестве своего ключевого центра для осуществления административной работы и предоставления услуг по медицинской лабораторной диагностике", - отмечают в "Синэво Украина" .

Там призывают ГБР и органы власти скорейшего решить вопрос в правовом поле и отменить незаконный арест здания лаборатории.

"В случае немедленного нерешения вопроса, лаборатория "Синэво" будет вынуждена прекратить свою деятельность в здании, что приведет к полной остановке работы "Синэво Украина". В результате без услуг современной лабораторной диагностики останутся не только миллионы граждан Украины, клиентов "Синэво", но и ряд благотворительных, неприбыльных", военных и государственных организаций, которые компания обслуживает на безвозмездной основе.Результатом также станет непоступление в бюджет воюющей страны более 310 миллионов гривен налогов и сборов ежегодно, ведь именно столько лаборатории "Синэво" в Украине уплатили только в 2023 году, а более 2300 сотрудников компании станут безработными. ”, - констатируют в компании.

СПРАВКА:

Европейская сеть медицинских лабораторий "Синэво Украина" (Synevo Ukraine) – крупнейшая сеть в Украине, насчитывающая 340 лабораторных отделений, 8 лабораторий (в Киеве, Львове, Черновцах, Виннице, Одессе, Херсоне, Днепре и Харькове), и более 2300 сотрудников в 1 пунктах страны. Начатая в 2007 году в Киеве сегодня сеть медицинских лабораторий "Синэво Украина" способна выполнять более 800 видов тестирований, и ежегодно обслуживает около 4 млн клиентов, выполняя более 20 млн тестов.

"Синэво Украина" является частью ведущей международной компании в области здравоохранения и диагностических услуг Medicover. Международная лабораторная сеть "Синэво" представлена в 10 странах Европы: лаборатрии работают в Германии, Польше, Румынии, Турции, Грузии, Молдове, Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговине. В 2017 году "Синэво Украина" в составе Medicover была зарегистрирована на бирже Nasdaq (Stockholm), став первой и единственной в Украине медицинской компанией, которая является участником IPO.

О компании Medicover:

Medicover – ведущая международная компания по предоставлению медицинских и диагностических услуг, основанная в 1995 году. Сегодня под управлением Medicover работает большое количество амбулаторий, больниц, специализированных заведений, лабораторий и пунктов забора крови, а крупнейшими рынками сбыта компании Польша, Германия, Румыния и Индия. В 2022 году доход Medicover составил более 1,5 млрд евро, а штат компании насчитывал более 44 000 сотрудников.

Автор:
Светлана Манько