"Сінево" загрожує повне припинення роботи через арешт будівлі головного офісу з лабораторією

Суд за клопотанням Державного бюро розслідувань наклав арешт на будівлю головного офісу і центральної лабораторії "Сінево Україна" у Києві. У компанії вважають таке рішення тиском на бізнес.

Про це повідомляє пресслужба європейської мережі медичних лабораторій "Сінево Україна".

"Арешт, накладений на будівлю головного офісу і центральної лабораторії компанії, розташованої за адресою м. Київ, пр-т Академіка Палладіна 46/2 (корп. 3), Личаківським районним судом м. Львова за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР), є протиправним, незаконним, та може вважатися тиском на бізнес, який є найбільшою європейською інвестицією в галузь охорони здоров’я України", - йдеться в офіційній заяві.

Зазначається, що кримінальне провадження, в рамках якого ДБР було накладено арешт на будівлю, ведеться за фактом начебто незаконного виведення з державної власності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 року.

Водночас це кримінальне провадження ДБР не має жодного відношення, ані до міжнародної групи Medicover, частиною міжнародної групи якої є "Сінево Україна", ані до будівлі, яка належить групі, та на яку накладено арешт.

У компанії нагадують, що міжнародна група Medicover, в особі свого учасника – кіпрської компанії "Лінкмікс Холдінгс Лімітед", придбала будівлю ще в 2010 році у фізичних осіб.

"Тобто на момент придбання будівлі в 2010 році, вона знаходилася в приватній власності, а не належала державі, відповідно, будівля жодним чином не могла бути виведена з державної власності в 2016-2021 роках", - підкреслюють в "Сінево Україна".

Більше того, в період з 2013 по 2016 роки міжнародна група Medicover, на правах законного власника будівлі, провела реконструкцію будівлі з метою покращення її характеристик для ведення бізнесу з надання українцям якісних лабораторних послуг.

В ході реконструкції площа будівлі була збільшена більше ніж втричі. А за законодавством України, після такої реконструкції, будівля вважається новоствореним її власником об’єктом, що, в свою чергу, додатково доводить неправомірність накладеного ДБР арешту.

"До того ж, арешт на будівлю було накладено ДБР без офіційного повідомлення компанії і власника будівлі – кіпрської компанії "Лінкмікс Холдінгс Лімітед", та без виклику представників компаній на відповідне судове засідання. Внаслідок чого Сінево Україна стало відомо про арешт лише по факту появи відповідного запису в державному реєстрі", - повідомляють в "Сінево Україна".

Там наполягають, що арешт, накладений ДБР на будівлю, є, з правової точки зору, незаконним. А відповідне кримінальне провадження ДБР використане виключно як надуманий і необґрунтований привід для накладення арешту.

"Арешт, очевидно, є прямим проявом тиску на міжнародну групу Medicover та лабораторію Сінево Україна", - констатують в компанії.

Додатковим підтвердженням такого тиску з боку ДБР є те, що накладений на будівлю арешт передбачає, крім стандартних заборон відчуження майна, також заборону власнику будівлі використовувати таку будівлю будь-яким чином, у тому числі шляхом передачі будівлі (її частини) в оренду іншим особам.

"Це є не лише нестандартною для такого роду арештів забороною, але й дією, спрямованою на блокування роботи медичної лабораторії Сінево Україна, яка одноособово використовує будівлю в якості свого ключового центру для здійснення адміністративної роботи і надання послуг з медичної лабораторної діагностики", - зауважують в "Сінево Україна".

Там закликають ДБР та органи влади якнайшвидшого вирішити питання у правовому полі та скасувати незаконний арешт будівлі лабораторії.

"У разі негайного не вирішення питання, лабораторія Сінево буде змушена припинити свою діяльність в будівлі, що призведе до повної зупинки роботи Сінево Україна. Внаслідок цього без послуг сучасної лабораторної діагностики залишаться не лише мільйони громадяни України, клієнтів Сінево, але й низка благодійних, неприбуткових, військових і державних організацій, які компанія обслуговує на безоплатній основі. Результатом також стане ненадходження до бюджету воюючої країни більше ніж 310 мільйонів гривень податків і зборів щорічно, адже саме стільки лабораторії Сінево в Україні сплатили тільки в 2023 році, а більше ніж 2300 співробітників компанії стануть безробітними.", - констатують в компанії.

ДОВІДКА:

Європейська мережа медичних лабораторій Сінево Україна (Synevo Ukraine) – найбільша мережа в Україні, яка налічує 340 лабораторних відділень, 8 лабораторій (у Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці, Одесі, Херсоні, Дніпрі та Харкові), та понад 2300 співробітників у 139 населених пунктах країни. Започаткована у 2007 році в Києві, сьогодні мережа медичних лабораторій Сінево Україна здатна виконувати понад 800 видів тестувань, і щороку обслуговує біля 4 млн клієнтів, виконуючи більше ніж 20 млн тестів.

Сінево Україна є частиною провідної міжнародної компанії в галузі охорони здоров'я та діагностичних послуг Medicover. Міжнародна лабораторна мережа Сінево (Synevo) представлена у 10 країнах Європи, а лабораторії Сінево працюють у Німеччині, Польщі, Румунії, Туреччині, Грузії, Молдові, Болгарії, Сербії, Боснії та Герцеговині. У 2017 році Сінево Україна у складі Medicover була зареєстрована на біржі Nasdaq (Stockholm), ставши першою, та єдиною, в Україні медичною компанією, яка є учасником ІРО.

Про компанію Medicover:

Medicover – провідна міжнародна компанія з надання медичних та діагностичних послуг, яка була заснована у 1995 році. Сьогодні під управлінням Medicover працює велика кількість амбулаторій, лікарень, спеціалізованих закладів, лабораторій та пунктів забору крові, а найбільшими ринками збуту компанії є Польща, Німеччина, Румунія та Індія. У 2022 році дохід Medicover склав більше ніж 1,5 млрд євро, а штат компанії налічував понад 44 000 співробітників.