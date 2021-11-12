Дело "Скания Украина": одного из истцов заподозрили в контролируемом банкротстве

Пока шведская компания Scania пытается добиться справедливого решения в судах по иску на 164,4 млн грн от бывшего дилера "Проскан", сама компания-истец инициировала контролируемое банкротство.

Об этом сообщил глава Ассоциации судебных репортеров Украины, основатель ОО "Центр обличителей коррупции" Сергей Козлов.

В своей публикации он приводит данные официального сайта Судебной власти Украины, где указано, что один ООО "ГАРНЕР" в течение октября 2021 года почти ежедневно подает документы на банкротство "Проскан". Раз за разом иск отклонялся из-за неточностей в документах, но 20 октября попал на рассмотрение судье Мандичеву Д.В. и был принят.

По информации Сергея Козлова, это пример схемы, позволяющей обойти автоматическое распределение дел: иск с недоработками подается каждый раз, пока не окажется на столе у нужного судьи.

В подтверждение этой версии Сергей Козлов публикует информацию из Единого госреестра юрлиц: инициатор банкротства ООО "ГАРНЕР" связано с Адаменко Дмитрием Васильевичем, который также имеет отношение к ООО "Мировые тепловые системы".

При этом данная фирма непосредственно связана с "Проскан", что следует из материалов дела по Scania: с 1 сентября 2021 года "Проскан" совершенно бесплатно арендует у нее помещения площадью 740 м2.

Еще одним доказательством того, что банкротство "Проскан" может быть контролируемым, — намеренные процедурные препятствия по другим искам о банкротстве от реальных кредиторов. Таких дел несколько, и по всем "Проскан" действует схожим образом: запускает отвод судей, подает неправомерные кассации и использует другие процессуальные преграды продвижению дел. Аналогичные приемы "Проскан" использует против "Скания Украина".

Отметим, иск по делу ООО "Проскан" к международному инвестору "Скания Украина" должен рассматриваться в Северном апелляционном хозяйственном суде, однако заседание неоднократно переносилось.