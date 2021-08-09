День рождения "Эпицентра": дарят 50 миллионов

Восемнадцатый день рождения сети торговых центров "Эпицентр" в компании решили отпраздновать особенно громко и во взрослом формате — аж на 50 миллионов. Компания стремится, чтобы каждый покупатель сети почувствовал себя победителем и получил незабываемые эмоции от своей покупки.

Начиная с 7 августа покупатели, совершившие покупку на сумму от 1500 грн с карточкой "Выгода", получают в чеке QR-код или ссылку на страницу акции на сайте epicentrk.ua (или через SMS-сообщения, если забирают товар интернет-магазина на пункте самовывоза). Зайдя на страницу акции, где чек уже будет автоматически зарегистрирован, и нажав кнопку старт, участник имеет шанс получить 1000000, 50000, 5000 и другие суммы баллов на карту "Выгода". Напомним, что 1 балл = 1 гривна. Общий подарочный фонд акции составляет 50 миллионов баллов!

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Празднуя свой день рождения, каждый именинник хочет устроить для гостей настоящий незабываемый праздник и поразить их, — комментирует акцию Ирина Шинкаренко, СМО ООО "Эпицентр К". — Сеть торговых центров "Эпицентр" ежегодно открывает новые и расширяет уже имеющиеся торговые центры, дарит покупателям буквально горы подарков: автомобили, путешествия, квартиры и приятные сюрпризы. В этом году нам 18. И мы празднуем по-взрослому. Даем шанс выиграть в общем 50 миллионов баллов на покупки в "Эпицентре". Есть уже первый миллионер, и таких счастливчиков будет еще много. Тем самым хотим, чтобы украинцы обустраивали свои жилища красиво, современно и уютно. А для счастливой и комфортной жизни в "Эпицентре" есть все!"

Первый миллионер, на карту которого будет засчитан один миллион баллов, совершил покупку в столичном "Эпицентре" в первый день акции. Женщина покупала товары для ремонта своей квартиры и сразу не поверила, что получила один миллион баллов. Говорит, что выигранных баллов хватит, чтобы осуществить современный качественный ремонт в квартире. В течение двух первых дней 10 участников акции получили по 50 тыс. баллов. Всего более 20 тыс. покупателей приняли участие в акции на выходных. Акция продлится до конца месяца и является беспроигрышной: каждый, кто перейдет по ссылке на страницу акции, гарантированно получит определенную сумму баллов до миллиона. Шанс на миллион получит каждый, кто совершит покупку любых товаров в "Эпицентре" с карточкой "Выгода" на сумму от 1500 грн.

Подробности и Правила акции на сайте: https://epicentrk.ua/ua/actions/epitsentru-18.html

В компании ждут новых миллионеров — победителей акции.