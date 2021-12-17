Для отдыха, развлечений и саморазвития: как игрушки стали универсальным подарком для взрослых и детей

Впереди череда новогодних праздников, а это значит пора покупать подарки. А лучшим подарком всегда были игрушки, и сейчас они популярны не только у детей, но и у взрослых. Об этом свидетельствует рост продаж этой группы товаров в Украине и на мировом рынке.

“Лучший подарок для моих детей — набор LEGO®”, — рассказал Delo.ua отец троих детей Андрей Павленко. По его словам, именно такие игрушки чуть ли не единственное, что их увлекает надолго.

Если раньше детские игрушки покупались в основном для развлечения, то сейчас они часто становятся инструментом для развития мышления ребенка с помощью игровой формы, а для взрослых способом снять усталость.

По данным Украинской Ассоциации индустрии игрушек (АИИ), в первом полугодии 2021 года объем рынка игрушек в Украине вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2020-м году, до $256 млн. В последние годы из-за глобального тренда массового перехода торговли в онлайн лидерами мест для покупок детских игрушек стали интернет-магазины, которые немного потеснили торговые сети.

В прошлом году среди любимых онлайн-магазинов покупатели назвали украинские и иностранные ресурсы: Rozetka (26,27%), Panama (19,22%), Pampik (11,37%). Отметим, что на маркетплейсе Rozetka в дни распродаж на “черную пятницу”, кроме уже привычных товаров, в топе продаж появилась категория “конструкторы”, среди которых наборы компании LEGO, которая является производителем конструкторов №1 во всем мире.

Наборы для взрослых и детей

В семье Андрея Павленко, цитату которого мы привели в начале материала, трое детей — мальчики разного возраста. И выбор подарка долгое время занимал много времени, пока они не открыли для себя наборы.

“Дети часто просят купить наборы для детей старшего возраста, потому что там нужно внимательно и долго разбираться, но на выходе получается суперконструкция. Потом мои дети любят выставлять уже собранные конструкции посреди квартиры, чтобы все видели, что получилось. Сейчас у них в почете LEGO® NINJAGO®, LEGO® Super Heroes Marvel, а младшему покупал набор LEGO® DUPLO® "Хлев, трактор и уход за животными”, — говорит Андрей.

Андрей добавил, что уже присматривает новые наборы LEGO, чтобы подарить детям на Новый год, потому что это уже стало традицией. Но идти за наборами планирует после 13 декабря, когда в партнерских магазинах начинает действовать акция бесплатной праздничной упаковки подарков при покупке наборов LEGO на сумму от 800 грн.

“Мне страшно представить, сколько я потратил денег на наборы LEGO за 14 лет с момента, когда родился первый сын, — смеется Андрей. — У нас в квартире стоят два огромных сундука с деталями от старых наборов. Дети в нем постоянно роются и что-то достраивают к новым наборам. В общем, полезная штука!”

Наборы LEGO выпускают не только для детей, но и для взрослых. Для них есть широкий выбор наборов, благодаря которым можно погрузиться в процесс строительства и отдохнуть.

“Мне нравится архитектура, и я люблю путешествовать, но с приходом пандемии и постоянными ограничениями сложно планировать очередную поездку. Когда мне подарили первый набор LEGO, я понял, что мне нравится что-то собирать своими руками. А увидев набор LEGO® Architecture Тадж-Махал, я понял, что, собирая его, смогу мысленно отправиться в Индию, куда из-за пандемии полечу нескоро”, — рассказал Delo.ua 30-летний киевлянин Артур Смирнов.

Артур добавил, что после первого подаренного ему набора LEGO он будет периодически покупать их для себя, так как процесс сборки его успокаивает после тяжелого рабочего дня. Также он попросил свою девушку кроме уже купленных подарков на Новый год презентовать ему еще один набор LEGO с большим количеством деталей, чтобы надолго погрузиться в любимый процесс.