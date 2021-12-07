"Украина только в начале развития e-commerce, его доля в структуре продаж не превышает 8,8%", — генеральный директор Promodo Александр Колб

Как изменился вектор развитии рынка электронной коммерции в Украине за последний год? В чем мы не дотягиваем до мировых трендов? Обо всем этом и многом другом на Business Wisdom Summit рассказал генеральный директор digital-агентства Promodo, автор и ведущий видеоблога об IT-предпринимательстве «Большая рыба» Александр Колб. И, конечно же, поделился актуальными маркетинговыми фишками. Приводим главное.

Александр Колб — имя известное и в маркетинге, и в блогинге. Основной источник его дохода — маркетинговое агентство Promodo, работающее на рынке уже больше 16 лет. В пандемию бизнес Колба показал многократный рост — выручка превысила 500 млн гривен. А маркетолог выделил новые тренды, меняющие подходы не только к электронной коммерции, но и бизнес в целом.

По словам Колба, основными лидерами продаж в Украине является сегмент электроники и бытовой техники, но в последнее время стремительный рост показал сегмент fashion, поскольку даже самые убежденные приверженцы офлайн-продаж из fashion-индустрии все активнее переходят в онлайн.

"Мировые лидеры продаж — Китай, Англия и США. Там доля е-коммерс приближается к 50%. В Украине же количество онлайн-покупателей достигает всего 8,8%. То есть Украина еще в самом начале развития рынка электронной коммерции", — объясняет Александр Колб.

По данным Baker Tilly, в среднем украинец тратит на покупки в онлайн около $100, однако в соседних странах — Венгрии, России, Латвии — тратят больше.

Пандемия не перевернула рынок электронной коммерции, ничего сверхъестественного не произошло, но заметно улучшилась динамика: если верить цифрам, ускорение роста рынка произошло в разы. Александр Колб Генеральный директор digital-агентства Promodo

По словам Колба, сегодня основную долю (82,6%) трафика забирают крупные игроки — Rozetka, Prom.ua, Zakupka.com, epicentrk.ua, bigl.ua, allo.ua.

На долю специализированных магазинов бытовой техники и электроники, таких как eldorado.ua, foxtrot.ua и пр., приходится 14,8% трафика. А у мультикатегорийных магазинов auchan.ua, c.ua и пр., несмотря на добавление новых категорий товаров ради конкуренции, доля трафика не превышает 2,6%.

Александр Колб подчеркнул: сегодня в мире и Украине меняются критерии выбора продукта. Раньше часть покупателей выбирали товары, отталкиваясь от их стоимости. Но сегодня чаще покупают из-за бренда.

Поэтому теперь у крупных украинских ритейлеров более 50-60% продаж происходит за счет наличия в ассортименте известных якорных брендов.

"Например, если магазин ставит на полку продукцию Apple, он не рассчитывает, что заработает именно на продаже продукции этого бренда. Но наличие таких "якорей" помогает увеличить продажи в целом", — объясняет Колб.

Для увеличения продаж Александр Колб рекомендует сделать следующее: