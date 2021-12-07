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Эксклюзив
Категория
Бизнес
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"Украина только в начале развития e-commerce, его доля в структуре продаж не превышает 8,8%", — генеральный директор Promodo Александр Колб

"Украина только в начале развития e-commerce, его доля в структуре продаж не превышает 8,8%", — генеральный директор Promodo Александр Колб
Генеральный директор digital-агентства Promodo Александр Колб. Фото: Delo.ua

Как изменился вектор развитии рынка электронной коммерции в Украине за последний год? В чем мы не дотягиваем до мировых трендов? Обо всем этом и многом другом на Business Wisdom Summit рассказал генеральный директор digital-агентства Promodo, автор и ведущий видеоблога об IT-предпринимательстве «Большая рыба» Александр Колб. И, конечно же, поделился актуальными маркетинговыми фишками. Приводим главное.

Александр Колб — имя известное и в маркетинге, и в блогинге. Основной источник его дохода — маркетинговое агентство Promodo, работающее на рынке уже больше 16 лет. В пандемию бизнес Колба показал многократный рост — выручка превысила 500 млн гривен. А  маркетолог выделил новые тренды, меняющие подходы не только к электронной коммерции, но и бизнес в целом.

По словам Колба, основными лидерами продаж в Украине является сегмент электроники и бытовой техники, но в последнее время стремительный рост показал сегмент fashion, поскольку даже самые убежденные приверженцы офлайн-продаж из fashion-индустрии все активнее переходят в онлайн.

"Мировые лидеры продаж — Китай, Англия и США. Там доля е-коммерс приближается к 50%. В Украине же количество онлайн-покупателей достигает всего 8,8%. То есть Украина еще в самом начале развития рынка электронной коммерции",  — объясняет Александр Колб.

По данным Baker Tilly, в среднем украинец тратит на покупки в онлайн около $100, однако в соседних странах — Венгрии, России, Латвии — тратят больше. 

Пандемия не перевернула рынок электронной коммерции, ничего сверхъестественного не произошло, но заметно улучшилась динамика: если верить цифрам, ускорение роста рынка произошло в разы. 

Александр Колб
Александр Колб Генеральный директор digital-агентства Promodo

По словам Колба, сегодня основную долю (82,6%) трафика забирают крупные игроки — Rozetka, Prom.ua, Zakupka.com, epicentrk.ua, bigl.ua, allo.ua.

На долю специализированных магазинов бытовой техники и электроники, таких как eldorado.ua, foxtrot.ua и пр., приходится 14,8% трафика. А у мультикатегорийных магазинов auchan.ua, c.ua и пр., несмотря на добавление новых категорий товаров ради конкуренции, доля трафика не превышает 2,6%. 

Александр Колб подчеркнул: сегодня в мире и Украине меняются критерии выбора продукта. Раньше часть покупателей выбирали товары, отталкиваясь от их стоимости. Но сегодня чаще покупают из-за бренда.

Поэтому теперь у крупных украинских ритейлеров более 50-60% продаж происходит за счет наличия в ассортименте известных якорных брендов.

Фото 2 — "Украина только в начале развития e-commerce, его доля в структуре продаж не превышает 8,8%", — генеральный директор Promodo Александр Колб

"Например, если магазин ставит на полку продукцию Apple, он не рассчитывает, что заработает именно на продаже продукции этого бренда. Но наличие таких "якорей" помогает увеличить продажи в целом", — объясняет Колб.

Для увеличения продаж Александр Колб рекомендует сделать следующее: 

  • оцифровать магазин AS IS (с англ. “как есть”), то есть максимально диджитализировать все процессы; 
  • проанализировать рынок — понять, на что есть спрос и что представляет собой предложение; 
  • проанализировать конкурентов — понять, какую стратегию продаж используют они; 
  • составить детальный помесячный план действий для развития компании. 
Источники: "Дело"
Автор:
Наталья Лошакова