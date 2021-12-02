Apple столкнулась с падением спроса на iPhone 13 в преддверии новогодних праздников

Компания Apple уведомила поставщиков о снижении спроса на линейку смартфонов iPhone 13 и отказалась от дополнительных заказов компонентов.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, Apple сообщила, что не будет заказывать производство дополнительных компонентов после вынужденного снижения планов производства.

В октябре Apple, столкнувшаяся с мировым дефицитом чипов, снизила объемы выпуска iPhone 13 до конца года на 10 млн единиц, до 80 млн. Компания снизила объемы производства iPad, чтобы высвободить детали для выпуска iPhone 13.

Отмечается, что потребители разочаровались в отсутствии гаджетов «на полках» и длительных поставках. На спрос также повлияла инфляция и опасения по поводу новой волны Covid-19.

Выручка с продаж iPhone за праздничный период 2020 года составила 111,4 миллиарда долларов. В этот раз аналитики прогнозируют рост на 6% — до 117,9 миллиарда, но это не совсем те цифры, которые ожидали в Apple, резюмирует издание.

Отметим, в сентябре 2021 года компания Apple в очередной раз провела масштабную презентацию своих новых гаджетов. Компания показала новые модели iPhone, а также смарт-часы Apple Watch 7 поколения и новый IPad mini.

9 октября в Украину прибыло более 8 тысяч смартфонов линейки IРhone 13 с заявленной стоимостью более $7,5 млн.

Напомним, компания Apple намерена выпустить собственный беспилотный автомобиль к 2025 году. Хотя ранее инженеры IT-гиганта заявляли, что на разработку понадобится 5-7 лет.