AR-шлем от Apple выйдет в 2022 году

Компания Apple представит AR-шлем в 2022 году, однако ожидается, что стоимость гаджета будет довольно высокой.

Об этом пишет wccftech.com.

Известный аналитик Мин-Чи Куо заявил, что шлем дополненной реальности от Apple должен поступить в продажу в четвёртом квартале 2022 года. Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман также говорил, что гарнитура точно выйдет в 2022-м.

Новая гарнитура будет ориентирована лишь на небольшое количество клиентов по всему миру, так как ожидается, что стоимость гаджета будет довольно высокой. Приблизительная цена составит около $1000.

Кроме того, Мин-Чи Куо рассказал, что шлем будет оснащён двумя процессорами. Один чип будет отвечать за выполнение сложных задач, а его производительность будет равна M1. Второй же связан с работой датчиков. Подтверждена также поддержка 4К и VR.

На этом этапе разработки вес AR-шлема от Apple составляет 200–300 граммов. Он снизится до 100–200 граммов, если Apple удастся решить серьезные технические проблемы.

Мин-Чи Куо утверждает, что шлем будет позиционироваться как портативный продукт, а не мобильный. В гаджете будут использовать микро-OLED-дисплеи Sony. Также устройство получит независимые вычислительные мощности и память. Похоже, шлем будет работать независимо от iPhone.

Компания Apple не ограничится разработкой AR-шлема. Куо рассказал, что к 2025 году Apple может выпустить свои первые AR-очки.

Также Мин-Чи Куо прогнозирует, что Apple выпустит что-то вроде контактных линз с дополненной реальностью после 2030 года. Их основной фокус будет на «невидимых вычислениях». Пока конкретные сроки или технические детали неизвестны.

Напомним, компания Apple намерена выпустить собственный беспилотный автомобиль к 2025 году. Хотя ранее инженеры IT-гиганта заявляли, что на разработку понадобится 5-7 лет.