Днепропетровская сеть супермаркетов Varus покупает 3 магазина Billa

05 октября 2017, 12:30
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Сеть супермаркетов Varus пополнится тремя магазинами. Их она купит у сети Billa

Днепропетровская сеть супермаркетов Varus покупает 3 магазина Billa | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Сеть супермаркетов Varus подтвердил приобретение маркетов Billa в Днепре и Запорожье. Три новых торговых точки в обновленном формате начнут работу до конца года на месте объектов Billa в Днепре и Запорожье. Об этом RAU сообщила пресс-служба ритейлера.

Как отмечается в релизе, открытия новых магазинов Varus запланированы на трех площадках:

  • Днепр, пр. Героев, 2 — торговая площадь 2 000 кв. м;
  • Днепр, ул. Коммунаровская, 8 — торговая площадь 1 665 кв. м;
  • Запорожье, ул. Яценко, 2 — торговая площадь 1 945 кв. м.

Супермаркеты будут открыты в обновленном дизайне. В новых магазинах будет работать собственный мясной и рыбный цехи, пекарня и отдел кулинарии.

Напомним, что первая информация о том, что Varus выкупит выставленные на продаже супермаркеты Billa в Днепре и Запорожье появилась в начале сентября. Тогда Антимонопольный комитет Украины разрешил трем днепровским компаниям, связанными с Валерием Киптыком и Русланом Шостаком, купить помещения, ранее принадлежавшие ПИИ Billa Украина.

Ранее в СМИ сообщалось о намерении компании "Билла-Украина" продать 9 супермаркетов BILLA в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Краматорске (Донецкая область), Кременчуге (Полтавская область), Одессе и Херсоне.

Напомним, что в прошлом году Billa ушла из Харькова.

Varus — национальная сеть супермаркетов, представленная на рынке продуктовой розницы Украины компанией "Омега". Первый супермаркет сети открылся в 2003 году в Днепропетровске. Сейчас сеть насчитывает 61 магазин в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Павлограде, Камянском, Никополе, Новомосковске, Марганце, Долинской, Первомайске, Вышгороде и Броварах. Общая торговая площадь сети составляет 65 569 кв. м, а количество сотрудников достигает около 5 000 человек.

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Теги: ритейл , инвестиции , днепр , купля-продажа

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Днепропетровская сеть супермаркетов Varus покупает 3 магазина Billa | Потребрынки | Дело
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