Днепровский МК может переуступить холдингу "Метинвест" право требовать долги с потребителей

ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.) сообщило о намерении провести 2 августа текущего года внеочередное общее собрание акционеров "ДМК". Основной вопрос — дача согласия на совершение значительных сделок предприятия с ООО "Метинвест Холдинг", а именно — отступление (переуступка) права требования.

Представители ООО "Метинвест Холдинг" и корпорации "ИСД" (основной акционер ДМК) не ответили на запрос Delo.UA с просьбой разъяснить эти намерения.

Вероятнее всего, речь идет о переуступке дебиторской задолженности других предприятий меткомбинату. Согласно официальной отчетности ДМК в 2016 г. его основными дебиторами были "FLODINAL LIMITED" 1418,2 млн грн., ООО "РГМК" 807,6 млн грн. и ПАО "Алчевский МК" 854,9 млн грн. Прочие дебиторы должны 319,7 млн грн.