Днепровский МК может переуступить холдингу "Метинвест" право требовать долги с потребителей

Однако агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на проект решения собрания акционеров, которое имеется в его распоряжении, сообщило, что сумма одобрения выносимой на собрание сделки — 12 млрд грн. При этом акционерам предлагается уполномочить на заключение сделки генерального директора.
Отметим, что согласно официальной отчетности ООО "Метинвест Холдинг" является одним из крупнейших кредиторов Днепровского меткобмината.
ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления. Однако простаивает с конца марта 2017 года. Недавно новым генеральным директором утвержден экс-топ-менеджер "Метинвест Холдинга" Александр Подкорытов.
Формально предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).