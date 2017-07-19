Днепровский МК может переуступить холдингу "Метинвест" право требовать долги с потребителей

19 июля 2017, 11:27
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Внеочередное собрание акционеров Днепровского МК корпорации ИСД может одобрить переуступку права требования долга Метинвест Холдингу

Днепровский МК может переуступить холдингу Увеличить картинку

ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.) сообщило о намерении провести 2 августа текущего года внеочередное общее собрание акционеров "ДМК". Основной вопрос — дача согласия на совершение значительных сделок предприятия с ООО "Метинвест Холдинг", а именно — отступление (переуступка) права требования.

Представители ООО "Метинвест Холдинг" и корпорации "ИСД" (основной акционер ДМК) не ответили на запрос Delo.UA с просьбой разъяснить эти намерения.

Вероятнее всего, речь идет о переуступке дебиторской задолженности других предприятий меткомбинату. Согласно официальной отчетности ДМК в 2016 г. его основными дебиторами были "FLODINAL LIMITED" 1418,2 млн грн., ООО "РГМК" 807,6 млн грн. и ПАО "Алчевский МК" 854,9 млн грн. Прочие дебиторы должны 319,7 млн грн.

Однако агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на проект решения собрания акционеров, которое имеется в его распоряжении, сообщило, что сумма одобрения выносимой на собрание сделки — 12 млрд грн. При этом акционерам предлагается уполномочить на заключение сделки генерального директора.

Отметим, что согласно официальной отчетности ООО "Метинвест Холдинг" является одним из крупнейших кредиторов Днепровского меткобмината.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления. Однако простаивает с конца марта 2017 года. Недавно новым генеральным директором утвержден экс-топ-менеджер "Метинвест Холдинга" Александр Подкорытов.

Формально предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).

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Днепровский МК может переуступить холдингу
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