Доступная ипотека поможет Украине избежать дефолта, — Владимир Зубик

Инвестиции в строительство жилья создадут в 10 раз больше рабочих мест, чем инфраструктурные проекты, и простимулируют население вкладывать деньги в экономику Украины. Такое мнение высказал Владимир Зубик, президент некоммерческой Ассоциации предприятий-строителей "Интергал-Буд" в блоге на "Корреспондент.NET".

"Коронавирус-19 стал серьезным вызовом для мировой экономики. В зависимости от того, насколько правильной будет реакция правительства Украины, станет ясно, сумеет ли страна компенсировать потери и, в конечном итоге, — избежать технического дефолта. Президент и правительство делают ставку на проект "Большая стройка". Но инфраструктурные объекты имеют экономический мультипликатор на уровне 2-3. Доля заработной платы рабочих в себестоимости таких объектов — всего 6-7%, а основная масса работ производится техникой и из импортного сырья, которое закупается за валюту. Дороги на 70% — это битум, закупаемый в Беларуси (год назад Россия запретила экспорт битума в Украину, до этого она служила основным поставщиком). Более эффективным вложением средств видится строительство жилья, где мультипликатор составляет около 9. Кроме того, новостройки на 98% состоят из украинского сырья и произведенных в Украине материалов. Это поддержка нашей промышленности и наших производителей. Жилищное строительство создаст в 10 раз большее количество рабочих мест, чем дороги и мосты, в которых основной объём работ производят автоматы-комбайны. Ведь именно на стройке большое количество работ требуют ручного труда. При наращивании объемов строительства рабочие места будут созданы и в смежных отраслях", — заявил Владимир Зубик.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Он подчеркнул, что средства для строительства жилья нужно привлекать с помощью внедрения программы доступных кредитов на покупку жилья.

"Инвестиции в строительство жилья надо реализовать через программу доступной ипотеки на период до 20 лет со льготными ставками на уровне 3-4% годовых. То есть — компенсировать банкам разницу между 8% ставки рефинансирования плюс 1,5% заработка и 3-4% предоставления кредитного ресурса гражданам Украины. Чтобы получить ипотеку под 3-4%, нужно иметь на руках собственные сбережения в размере не меньшем, чем 15% от стоимости жилья. Если заработает доступная ипотека, десятки тысяч людей обменяют свои сбережения на гривну и инвестируют их в новые квартиры. Это уже не эмиссия, а живые деньги, причем, как правило, в валюте. Кроме того, возврат вложенных государством инвестиций будет обеспечиваться за счет налогов от заработных плат, налоговых отчислений компаний застройщиков и смежных отраслей; компаний, где работают граждане, приобретающие жилье; налогов при покупке жилья (Пенсионный фонд, государственные пошлины), налога на недвижимость", — отметил Владимир Зубик.